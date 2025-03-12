https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004438733.html
В столице Гренландии начался подсчет голосов на выборах
В столице Гренландии начался подсчет голосов на выборах - РИА Новости, 12.03.2025
В столице Гренландии начался подсчет голосов на выборах
На единственном избирательном участке в столице Гренландии Нууке начался подсчет голосов на парламентских выборах, явка на месте составила 64%, передаёт... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:40:00+03:00
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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 12 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. На единственном избирательном участке в столице Гренландии Нууке начался подсчет голосов на парламентских выборах, явка на месте составила 64%, передаёт корреспондент РИА Новости. Добровольцы по подсчету голосов на парламентских выборах, которые проходили весь день во вторник, опрокинули на столы десять урн с бюллетенями избирателей, проголосовавших в спортзале столицы острова, переоборудованном в избирательный участок, для участия в выборах. Явка составила 64% на месте, что не учитывает количество голосов избирателей по электронной почте в городе. Официальные результаты выборов ожидаются утром в среду. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании. В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004368004.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
В столице Гренландии начался подсчет голосов на выборах
В столице Гренландии Нууке начался подсчет голосов на парламентских выборах
НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 12 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. На единственном избирательном участке в столице Гренландии Нууке начался подсчет голосов на парламентских выборах, явка на месте составила 64%, передаёт корреспондент РИА Новости.
Добровольцы по подсчету голосов на парламентских выборах, которые проходили весь день во вторник, опрокинули на столы десять урн с бюллетенями избирателей, проголосовавших в спортзале столицы острова, переоборудованном в избирательный участок, для участия в выборах. Явка составила 64% на месте, что не учитывает количество голосов избирателей по электронной почте в городе.
Официальные результаты выборов ожидаются утром в среду.
Во вторник в Гренландии
прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании
. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа
о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании.
В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.