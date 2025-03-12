В столице Гренландии закрылся избирательный участок
Избирательный участок в столице Гренландии закрылся после 30-минутного продления
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Фотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025. Архивное фото
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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 12 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Единственный избирательный участок в столице Гренландии окончательно закрылся после 30-минутного продления голосования из-за высокой явки, передаёт корреспондент РИА Новости на месте событий.
Гимназия, которая служила единственным избирательным участком в столице Гренландии Нуук (население - около 20 тысяч жителей) на выборах в местный парламент, закрыл свои двери. Избиратели голосовали до последней минуты, что побудило организаторов продлить работу участка на 30 минут.
Во вторник в Гренландии проходят парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Согласно опросу, проведенному по заказу гренландской газеты Sermitsiaq в январе, 85% жителей не хотели бы выходить из состава Дании, чтобы стать американцами, однако то тот же опрос показывает, что 84% жителей острова хотят независимости от Дании.
Официальные результаты выборов ожидаются утром в среду.
В марте Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" будет у США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.