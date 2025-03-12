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Глава ФСИН заявил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС
Глава ФСИН заявил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС - РИА Новости, 12.03.2025
Глава ФСИН заявил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС
В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России выросла концентрация иностранцев, это может осложнить оперативную обстановку в них, заявил глава ФСИН РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:43:00+03:00
2025-03-12T13:43:00+03:00
2025-03-12T13:44:00+03:00
россия
средняя азия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) России выросла концентрация иностранцев, это может осложнить оперативную обстановку в них, заявил глава ФСИН РФ Аркадий Гостев. "Увеличилась концентрация иностранцев, число которых на 1 января текущего года составило 30 028 человек. Из них 69,5% - выходцы из Средней Азии. В совокупности представленные данные свидетельствуют об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в учреждениях, которые в ряде случаев переросли чрезвычайные происшествия, такие как побеги и захваты заложников", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН РФ. По его словам, ведомство уже предприняло соответствующие меры реагирования, в том числе "организационные, кадровые, процессуальные". "Акцентировано внимание на получение упреждающей информации об угрозах совершения противоправных действий спецконтингентом, отработки алгоритма об их предотвращении", - добавил он.
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россия, средняя азия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Средняя Азия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
Глава ФСИН заявил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС
Глава ФСИН Гостев: в учреждениях УИС России выросла концентрация иностранцев