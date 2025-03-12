В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву
Нестеренко назвал возобновление поставок оружия Киеву эскалацией конфликта
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что возобновление поставок оружия Киеву направлено на дальнейшую эскалацию военного конфликта.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
"Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и выглядит как очередное желание США усилить свои переговорные позиции", - сказал Нестеренко РИА Новости.
При этом, по его словам, поставки оружия не могут исправить "тяжёлое положение ВСУ на фронте и массовые отступления".
"Ситуация на фронте наиболее объективно отражает будущие переговорные позиции", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.