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В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004593370.html
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву - РИА Новости, 12.03.2025
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что возобновление поставок оружия Киеву направлено на дальнейшую эскалацию военного конфликта. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:14:00+03:00
2025-03-12T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
радослав сикорский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что возобновление поставок оружия Киеву направлено на дальнейшую эскалацию военного конфликта. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. "Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и выглядит как очередное желание США усилить свои переговорные позиции", - сказал Нестеренко РИА Новости. При этом, по его словам, поставки оружия не могут исправить "тяжёлое положение ВСУ на фронте и массовые отступления". "Ситуация на фронте наиболее объективно отражает будущие переговорные позиции", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004573048.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, радослав сикорский, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву

Нестеренко назвал возобновление поставок оружия Киеву эскалацией конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что возобновление поставок оружия Киеву направлено на дальнейшую эскалацию военного конфликта.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
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"Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и выглядит как очередное желание США усилить свои переговорные позиции", - сказал Нестеренко РИА Новости.
При этом, по его словам, поставки оружия не могут исправить "тяжёлое положение ВСУ на фронте и массовые отступления".
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"Ситуация на фронте наиболее объективно отражает будущие переговорные позиции", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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