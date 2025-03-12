https://ria.ru/20250312/gosduma-2004593370.html

В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву

В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву - РИА Новости, 12.03.2025

В Госдуме прокомментировали возобновление поставок оружия Киеву

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что возобновление поставок оружия Киеву направлено на дальнейшую эскалацию военного конфликта. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:14:00+03:00

2025-03-12T18:14:00+03:00

2025-03-12T18:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

украина

владимир зеленский

радослав сикорский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что возобновление поставок оружия Киеву направлено на дальнейшую эскалацию военного конфликта. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. "Возобновление передачи разведданных и вооружений направлено на дальнейшую эскалацию конфликта и выглядит как очередное желание США усилить свои переговорные позиции", - сказал Нестеренко РИА Новости. При этом, по его словам, поставки оружия не могут исправить "тяжёлое положение ВСУ на фронте и массовые отступления". "Ситуация на фронте наиболее объективно отражает будущие переговорные позиции", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004573048.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004583439.html

https://ria.ru/20250312/kiev-2004444316.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, радослав сикорский, вооруженные силы украины, госдума рф