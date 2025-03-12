https://ria.ru/20250312/gosduma-2004514429.html

В Госдуме рассказали, как иноагенты выманивают персональные данные россиян

В Госдуме рассказали, как иноагенты выманивают персональные данные россиян - РИА Новости, 12.03.2025

В Госдуме рассказали, как иноагенты выманивают персональные данные россиян

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала, что иноагенты выманивают персональные данные... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:37:00+03:00

2025-03-12T13:37:00+03:00

2025-03-12T13:37:00+03:00

россия

василий пискарев

госдума рф

иноагенты

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала, что иноагенты выманивают персональные данные россиян под предлогом регистрации на "просветительские мероприятия", сообщил председатель комиссии Василий Пискарев. "Комиссия зафиксировала, что иноагенты выманивают персональные данные россиян под предлогом регистрации на просветительские мероприятия", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии. Депутат отметил, что группа иностранных "агентов-экстремистов", проживающих за границей и курируемых европейскими спецслужбами, анонсировала "просветительский форум" для российских студентов за рубежом. "Как заявлено, на мероприятии с якобы лучшими экспертами из разных сфер, политиками и учеными планируется обсудить будущее России. Заявленная цель - обучение новых "лидеров" страны. Участникам обещают серию лекций и семинаров по реформированию Российской Федерации", - пояснил Пискарев. По словам парламентария, для участия предлагается отправить мотивационное письмо и резюме на адрес электронной почты. Но, как отметил Пискарев, среди претендентов проведут отбор и выберут всего лишь двенадцать победителей. "А что с соискателями? Связь организаторов "форума" с западными спецслужбами выдаёт истинную цель мероприятия – собрать как можно больше персональных данных россиян. К сожалению, в условиях острой фазы противостояния с Западом подобные мероприятия с выманиванием личных сведений сейчас не редкость. Собранные персональные данные могут быть использованы противником для вовлечения россиян, в том числе посредством шантажа и обмана, в преступную деятельность (терроризм, диверсии и т.д.)", - заключил он. Депутат отметил, что "форум" организуют члены экстремистской организации, за взаимодействие с которой предусмотрена строгая ответственность.

https://ria.ru/20250109/gosduma-1992880334.html

https://ria.ru/20250305/proekt-2003249979.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, иноагенты