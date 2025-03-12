https://ria.ru/20250312/gosduma-2004450582.html

В Госдуме заявили, что Россия не позволит водить себя за нос с перемирием

В Госдуме заявили, что Россия не позволит водить себя за нос с перемирием - РИА Новости, 12.03.2025

В Госдуме заявили, что Россия не позволит водить себя за нос с перемирием

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Россия не позволит водить себя за нос с перемирием, предложенное... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T08:54:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Россия не позволит водить себя за нос с перемирием, предложенное киевским режимом во главе с Владимиром Зеленским. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Позиции России и США схожи в том, что военному конфликту пора положить конец, а на смену боевым действиям должен прейти прочный мир. Но вот веры в намерения киевского режима, который говорит даже не о мире, а о временном перемирии, нет. Россия не позволит водить себя за нос. На сегодня гарантий, что Зеленский не плюнет на все договоренности и увещевания, воспользовавшись паузой в военном конфликте для того, чтобы потом учинить провокацию и разжечь его по-новой, нет", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, президент США Дональд Трамп должен выступить гарантом, что киевский режим откажется от своих террористических планов в отношении России и приложит все усилия для достижения устойчивого мира, с соблюдением интересов России, а не краткосрочного иллюзорного перемирия.

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004260853.html

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россия, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф