https://ria.ru/20250312/gosduma-2004449324.html

В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей

В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей - РИА Новости, 12.03.2025

В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей

Надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, где больше 10 детей, предложил установить председатель комитета ГД по вопросам РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:39:00+03:00

2025-03-12T07:39:00+03:00

2025-03-12T07:39:00+03:00

общество

жилье

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке для семей, где больше 10 детей, предложил установить председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "В России есть семьи, где воспитывается больше десяти детей, и очевидно, что стандартные выплаты многодетным не покрывают реальных расходов таких больших семей. Большие многодетные семьи на примере семьи Марии Литвиненко из Воронежа, в которой 26 детей, сталкиваются с затратами, которые выходят за рамки типичных бюджетов: речь идет не только о расходах на питание и одежду, но и о необходимость расширения жилплощади, увеличенных коммунальных платежах, транспортных расходах и образовательных потребностях", - сказал он РИА Новости. Депутат отметил, что таких семей в стране немного, и если бы для них была установлена целевая поддержка, то она не создала бы существенной нагрузки на бюджет в масштабах социальных расходов государства, но при этом позволила бы качественно улучшить их условия жизни. "Рациональным решением может быть внедрение надбавки для больших многодетных семей в фиксированном размере, дополняющей существующие выплаты. Например, если сейчас средняя выплата на ребенка в многодетной семье составляет 12 500 рублей, то для супермногодетных семей можно предусмотреть дополнительную ежемесячную надбавку, которая начислялась бы для семей, в которых 10 детей и более", - отметил Гаврилов. По словам парламентария, размер этой надбавки может определяться, к примеру, через повышающий коэффициент 1,3, применяемый к общей сумме выплат на семью, что обеспечит сбалансированное распределение средств. "Сделать это реально в рамках, которые позволят системе социальной защиты не испытывать перегрузку. Можно предусмотреть механизм ежегодной индексации или применения коэффициента, привязанного к региональному уровню жизни. Это даст возможность не только поддержать большие многодетные семьи, но и создать в целом более устойчивую систему финансирования семей с детьми", - считает депутат. По мнению Гаврилова, не менее важен вопрос жилья. Чтобы решить его, можно предусмотреть субсидирование первоначального взноса по ипотеке, считает парламентарий. "Если семья хочет купить дом, государство компенсирует 70% от суммы, которую требуется внести первоначально. Например, если жилье стоит 10 миллионов рублей, стандартный первоначальный взнос составляет 2 миллиона. В рамках программы семье потребуется оплатить только 600 тысяч, а оставшуюся сумму государство предоставит в виде беспроцентной ссуды, которая может быть погашена в течение десяти лет. Это не бесплатное жилье, но доступная программа, позволяющая семьям улучшить условия проживания без риска чрезмерной долговой нагрузки", - заключил он.

https://ria.ru/20250213/gosduma-1998986398.html

https://ria.ru/20250116/matkapital-1993962496.html

https://ria.ru/20250204/gosduma-1997227067.html

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общество, жилье, сергей гаврилов, госдума рф