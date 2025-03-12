https://ria.ru/20250312/gosduma-2004435901.html

В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение

В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение - РИА Новости, 12.03.2025

В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение

Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T01:47:00+03:00

2025-03-12T01:47:00+03:00

2025-03-12T01:47:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год. Так он сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что россияне в период цветения также должны иметь право переводиться на дистанционную работу и при возможности выполнять свой функционал удаленно. Он уточнил, что для этого необходимо в обязательном порядке предоставить работодателю соответствующее медицинское заключение. По словам Леонова, в Москве из-за небывало теплый погоды уже начался сезон аллергии на пыльцу растений. Он отметил, что высокий аллергенный потенциал имеют береза и ольха. "Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения. Это сказывается на всех аспектах жизни, в том числе и на общей продуктивности человека. Порой только дорога до работы становится целым испытанием. И ведь симптомы аллергии быстро не проходят. Заложенность носа, покраснение глаза, слезы, зуд и жжение - все это может продолжаться неделями", - подчеркнул он. По мнению парламентария, предложенные меры положительно скажутся на качестве жизни аллергиков и позволят им полноценно проживать период цветения с пользой для здоровья.

https://ria.ru/20250121/kleschi-1753335132.html

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общество, москва, сергей леонов, госдума рф