Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004435901.html
В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение
В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение - РИА Новости, 12.03.2025
В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение
Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:47:00+03:00
2025-03-12T01:47:00+03:00
общество
москва
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год. Так он сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что россияне в период цветения также должны иметь право переводиться на дистанционную работу и при возможности выполнять свой функционал удаленно. Он уточнил, что для этого необходимо в обязательном порядке предоставить работодателю соответствующее медицинское заключение. По словам Леонова, в Москве из-за небывало теплый погоды уже начался сезон аллергии на пыльцу растений. Он отметил, что высокий аллергенный потенциал имеют береза и ольха. "Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения. Это сказывается на всех аспектах жизни, в том числе и на общей продуктивности человека. Порой только дорога до работы становится целым испытанием. И ведь симптомы аллергии быстро не проходят. Заложенность носа, покраснение глаза, слезы, зуд и жжение - все это может продолжаться неделями", - подчеркнул он. По мнению парламентария, предложенные меры положительно скажутся на качестве жизни аллергиков и позволят им полноценно проживать период цветения с пользой для здоровья.
https://ria.ru/20250121/kleschi-1753335132.html
https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985596048.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей леонов, госдума рф
Общество, Москва, Сергей Леонов, Госдума РФ
В Госдуме призвали аллергиков уходить во внеплановый отпуск в цветение

Депутат Леонов: аллергики должны уходить во внеплановый отпуск в период цветения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергия, вне зависимости от утвержденного графика отпусков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год. Так он сможет уезжать в другой регион с иным климатом в нужный ему месяц и облегчать течение аллергии. Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у него ослабнет или исчезнет", - сказал Леонов.
Пылевые клещи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Пылевые клещи в квартире: чем опасны для человека и как от них избавиться
21 января, 20:12
Парламентарий отметил, что россияне в период цветения также должны иметь право переводиться на дистанционную работу и при возможности выполнять свой функционал удаленно. Он уточнил, что для этого необходимо в обязательном порядке предоставить работодателю соответствующее медицинское заключение.
По словам Леонова, в Москве из-за небывало теплый погоды уже начался сезон аллергии на пыльцу растений. Он отметил, что высокий аллергенный потенциал имеют береза и ольха.
"Понимаю, насколько непросто приходится аллергикам в период активного цветения. Это сказывается на всех аспектах жизни, в том числе и на общей продуктивности человека. Порой только дорога до работы становится целым испытанием. И ведь симптомы аллергии быстро не проходят. Заложенность носа, покраснение глаза, слезы, зуд и жжение - все это может продолжаться неделями", - подчеркнул он.
По мнению парламентария, предложенные меры положительно скажутся на качестве жизни аллергиков и позволят им полноценно проживать период цветения с пользой для здоровья.
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу
25 ноября 2024, 15:08
 
ОбществоМоскваСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала