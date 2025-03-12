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В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет - РИА Новости, 12.03.2025
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01:07 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004434102.html
В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет
В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет - РИА Новости, 12.03.2025
В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет
Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:07:00+03:00
2025-03-12T01:07:00+03:00
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Ранее Госдума отклонила данный законопроект. "Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е", - сказал Слуцкий. По словам парламентария, предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь. "Если в стране дети и старики счастливы - значит, в этой стране справедливый строй, значит, эта страна имеет перспективы для развития. Пока по этим характеристикам мы не во всем дотягиваем до приемлемых стандартов - ЛДПР будет исправлять ситуацию", - заключил он.
https://ria.ru/20250309/pensiya-2003868208.html
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леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

Депутаты ЛДПР предложили увеличить пенсию за стаж более 30 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться законодательного оформления проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Ранее Госдума отклонила данный законопроект.
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"Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е", - сказал Слуцкий.
По словам парламентария, предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь.
"Если в стране дети и старики счастливы - значит, в этой стране справедливый строй, значит, эта страна имеет перспективы для развития. Пока по этим характеристикам мы не во всем дотягиваем до приемлемых стандартов - ЛДПР будет исправлять ситуацию", - заключил он.
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