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Госдолг России третий год подряд остается на уровне 14,5% ВВП - РИА Новости, 12.03.2025
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03:04 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/gosdolg-2004439187.html
Госдолг России третий год подряд остается на уровне 14,5% ВВП
Госдолг России третий год подряд остается на уровне 14,5% ВВП - РИА Новости, 12.03.2025
Госдолг России третий год подряд остается на уровне 14,5% ВВП
Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП - на этом уровне он находится уже третий год подряд, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина и... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:04:00+03:00
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экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП - на этом уровне он находится уже третий год подряд, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина и Росстата. Росстат ранее сообщил, что размер ВВП России по итогам прошлого года достиг рекордных 200,04 триллиона рублей против 176,4 триллиона рублей годом ранее. В номинальном выражении рост составил 13,4%, а в реальном - 4,1%. Внутренний госдолг страны по итогам прошлого года вырос на 14% - до 23,7 триллиона рублей. По отношению к ВВП показатель также увеличился - до 11,9% с 11,8% в позапрошлом году. В то же время внешние обязательства России, наоборот, продолжили снижаться - в прошлом году еще на 2,3%, до 52,1 миллиарда долларов (5,3 триллиона рублей). Соответственно, уменьшился и размер госдолга к объему выпуска экономики - до 2,6% с 2,7% годом ранее. Таким образом, государственный долг России в прошлом году вырос на 3,445 триллиона рублей - до 29,04 триллиона рублей с 25,6 триллиона годом ранее, а отношение суверенной задолженности к ВВП остается третий год подряд на уровне 14,5%. Меньше последний раз было в 2019 году, когда он составлял лишь 12,4%.
https://ria.ru/20241212/gosdolg-1988714380.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Госдолг России третий год подряд остается на уровне 14,5% ВВП

Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госдолг России по итогам 2024 года составил 14,5% ВВП - на этом уровне он находится уже третий год подряд, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина и Росстата.
Росстат ранее сообщил, что размер ВВП России по итогам прошлого года достиг рекордных 200,04 триллиона рублей против 176,4 триллиона рублей годом ранее. В номинальном выражении рост составил 13,4%, а в реальном - 4,1%.
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Внутренний госдолг страны по итогам прошлого года вырос на 14% - до 23,7 триллиона рублей. По отношению к ВВП показатель также увеличился - до 11,9% с 11,8% в позапрошлом году.
В то же время внешние обязательства России, наоборот, продолжили снижаться - в прошлом году еще на 2,3%, до 52,1 миллиарда долларов (5,3 триллиона рублей). Соответственно, уменьшился и размер госдолга к объему выпуска экономики - до 2,6% с 2,7% годом ранее.
Таким образом, государственный долг России в прошлом году вырос на 3,445 триллиона рублей - до 29,04 триллиона рублей с 25,6 триллиона годом ранее, а отношение суверенной задолженности к ВВП остается третий год подряд на уровне 14,5%.
Меньше последний раз было в 2019 году, когда он составлял лишь 12,4%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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