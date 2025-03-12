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В Раде заявили, что Сырский уволил генерала Красильникова* - РИА Новости, 12.03.2025
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08:18 12.03.2025 (обновлено: 13:30 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/glavkom-2004451714.html
В Раде заявили, что Сырский уволил генерала Красильникова*
В Раде заявили, что Сырский уволил генерала Красильникова* - РИА Новости, 12.03.2025
В Раде заявили, что Сырский уволил генерала Красильникова*
Главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова*, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T08:18:00+03:00
2025-03-12T13:30:00+03:00
россия
курская область
украина
дмитрий красильников
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова*, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram."Сырский увольняет генерала Красильникова*, просто выбрасывает его. &lt;...&gt; Освобождает его в критический момент времени, несмотря на позицию (командующего Сухопутными войсками ВСУ. — Прим. ред.) Драпатого и личного состава оперативного командования "Север" сухопутных войск ВСУ", — написала она. В сентябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова*, причастного к совершению преступлений в Курской области. Как уточняли в ведомстве, украинский генерал обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы. По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений вооруженных формирований Украины 6 августа незаконно пересекли госграницу России и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области. Из-за преступных действий Красильникова* погибли и получили ранения мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20240913/krasilnikov-1972563704.html
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россия, курская область, украина, дмитрий красильников, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Красильников, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
В Раде заявили, что Сырский уволил генерала Красильникова*

Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский уволил генерал-майора Красильникова

CC BY-SA 2.5 / Настя Федченко / Новинарня / Дмитрий Красильников*
Дмитрий Красильников* - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
CC BY-SA 2.5 / Настя Федченко / Новинарня /
Дмитрий Красильников*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова*, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram.
"Сырский увольняет генерала Красильникова*, просто выбрасывает его. <...> Освобождает его в критический момент времени, несмотря на позицию (командующего Сухопутными войсками ВСУ. — Прим. ред.) Драпатого и личного состава оперативного командования "Север" сухопутных войск ВСУ", — написала она.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
МВД объявило в розыск украинского генерала Красильникова
13 сентября 2024, 17:03
В сентябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова*, причастного к совершению преступлений в Курской области.
Как уточняли в ведомстве, украинский генерал обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
По данным следствия, под руководством Красильникова* военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений вооруженных формирований Украины 6 августа незаконно пересекли госграницу России и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.
Из-за преступных действий Красильникова* погибли и получили ранения мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
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В освобожденном от ВСУ курском селе нашли тела убитых мирных жителей
11 марта, 23:28
 
РоссияКурская областьУкраинаДмитрий КрасильниковАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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