https://ria.ru/20250312/germasimov-2004627350.html

Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже

Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 12.03.2025

Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже

Операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:52:00+03:00

2025-03-12T21:52:00+03:00

2025-03-12T22:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину."Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом пункта управления курской группировки.

https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html

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вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф, россия