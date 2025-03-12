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Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 12.03.2025 (обновлено: 22:10 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/germasimov-2004627350.html
Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже
Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже
Операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:52:00+03:00
2025-03-12T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину."Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом пункта управления курской группировки.
https://ria.ru/20250312/putin-2004629868.html
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вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия
Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже

Гермасимов в докладе Путину: операция "Поток" в Судже стала для ВСУ неожиданной

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.
"Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом пункта управления курской группировки.
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Курскую область необходимо освободить в ближайшее время, заявил Путин
Вчера, 22:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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