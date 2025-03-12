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Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже
Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже - РИА Новости, 12.03.2025
Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже
Операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:52:00+03:00
2025-03-12T21:52:00+03:00
2025-03-12T22:10:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Операция по проходу российских военных по трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину."Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки вооруженных сил Украины. Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области", - сказал Герасимов в ходе посещения президентом пункта управления курской группировки.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия
Герасимов рассказал Путину об операции "Поток" в Судже
Гермасимов в докладе Путину: операция "Поток" в Судже стала для ВСУ неожиданной