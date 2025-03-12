https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004631666.html

Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области

Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области - РИА Новости, 12.03.2025

Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области

Вооруженные силы России за последние пять дней освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, сообщил начальник... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:21:00+03:00

2025-03-12T22:21:00+03:00

2025-03-12T22:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние пять дней освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, и площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза", - доложил Герасимов Путину в ходе совещания.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин