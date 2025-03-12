Рейтинг@Mail.ru
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 12.03.2025 (обновлено: 22:35 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004631666.html
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области
Вооруженные силы России за последние пять дней освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, сообщил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:21:00+03:00
2025-03-12T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004626858_0:100:1148:746_1920x0_80_0_0_72bf07b76780491b93aa8fa4c4e97aca.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние пять дней освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, и площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза", - доложил Герасимов Путину в ходе совещания.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004626858_0:0:1148:861_1920x0_80_0_0_6214ae6182dba0773b2ee0a7d7d76155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области

Герасимов: ВС РФ за пять дней освободили 24 населенных пункта в Курской области

© РИА НовостиПутин на совещании в пункте управления курской группировкой
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Путин на совещании в пункте управления курской группировкой
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние пять дней освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
«
"Только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, и площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза", - доложил Герасимов Путину в ходе совещания.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала