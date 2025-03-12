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Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области
Вооруженные силы России за последние пять дней освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, сообщил начальник... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:21:00+03:00
2025-03-12T22:21:00+03:00
2025-03-12T22:35:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России за последние пять дней освободили 24 населённых пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. "Только за последние пять дней действиями группировки войск "Курск" на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области, и площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза", - доложил Герасимов Путину в ходе совещания.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровье - общество, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герсимов: за пять дней освобождены 24 населенных пункта Курской области
Герасимов: ВС РФ за пять дней освободили 24 населенных пункта в Курской области