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ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов
ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов
Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:57:00+03:00
2025-03-12T21:57:00+03:00
2025-03-12T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину."В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение", - сказал Герасимов в докладе Путину в пункте управления курской группировки.
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ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов
Герасимов: группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее уничтожение