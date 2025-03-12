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ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 12.03.2025 (обновлено: 22:16 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627941.html
ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов
ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025
ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов
Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T21:57:00+03:00
2025-03-12T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы рф
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину."В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение", - сказал Герасимов в докладе Путину в пункте управления курской группировки.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов

Герасимов: группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее уничтожение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
"В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение", - сказал Герасимов в докладе Путину в пункте управления курской группировки.
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Боевики ВСУ активно сдаются в плен в Курской области, заявил Герасимов
Вчера, 22:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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