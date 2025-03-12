https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627941.html

ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов

ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов - РИА Новости, 12.03.2025

ВСУ в Курской области окружены и изолированы, заявил Герасимов

Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:57:00+03:00

2025-03-12T21:57:00+03:00

2025-03-12T22:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину."В настоящее время операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение", - сказал Герасимов в докладе Путину в пункте управления курской группировки.

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вооруженные силы украины, россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы рф