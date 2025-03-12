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Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 12.03.2025 (обновлено: 00:37 13.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627229.html
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов - РИА Новости, 13.03.2025
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, использовав его в качестве разменной монеты, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-12T21:52:00+03:00
2025-03-13T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
россия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Киев хотел создать в Курской области плацдарм, использовав его в качестве разменной монеты, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Как указал Герасимов, целью нападения ВСУ на Курскую область были планы создать стратегический плацдарм, чтобы в дальнейшем использовать его как разменную монету в будущих переговорах с Москвой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
киев
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киев, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов

Герасимов: Киев рассматривал плацдарм в Курской области как разменную монету

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Киев хотел создать в Курской области плацдарм, использовав его в качестве разменной монеты, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Как указал Герасимов, целью нападения ВСУ на Курскую область были планы создать стратегический плацдарм, чтобы в дальнейшем использовать его как разменную монету в будущих переговорах с Москвой.
Прибытие Путина на совещание с Герасимовым на одном из пунктов управления курской группировкой - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Путин приехал в Курскую область и заслушал доклад Генштаба
Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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