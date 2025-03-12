https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627229.html
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов - РИА Новости, 13.03.2025
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов
Киев хотел создать в Курской области плацдарм, использовав его в качестве разменной монеты, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-12T21:52:00+03:00
2025-03-12T21:52:00+03:00
2025-03-13T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
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владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Киев хотел создать в Курской области плацдарм, использовав его в качестве разменной монеты, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Как указал Герасимов, целью нападения ВСУ на Курскую область были планы создать стратегический плацдарм, чтобы в дальнейшем использовать его как разменную монету в будущих переговорах с Москвой.
https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов
Герасимов: Киев рассматривал плацдарм в Курской области как разменную монету