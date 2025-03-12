https://ria.ru/20250312/gerasimov-2004627229.html

Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов

Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов - РИА Новости, 13.03.2025

Киев хотел создать в Курской области плацдарм, заявил Герасимов

Киев хотел создать в Курской области плацдарм, использовав его в качестве разменной монеты, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-12T21:52:00+03:00

2025-03-12T21:52:00+03:00

2025-03-13T00:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

россия

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мар - РИА Новости. Киев хотел создать в Курской области плацдарм, использовав его в качестве разменной монеты, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.В среду Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.Как указал Герасимов, целью нападения ВСУ на Курскую область были планы создать стратегический плацдарм, чтобы в дальнейшем использовать его как разменную монету в будущих переговорах с Москвой.

https://ria.ru/20250312/putin-2004624873.html

киев

курская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия