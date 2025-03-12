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В МЧС рассказали, как по цвету газа определить неисправность оборудования
В МЧС рассказали, как по цвету газа определить неисправность оборудования - РИА Новости, 12.03.2025
В МЧС рассказали, как по цвету газа определить неисправность оборудования
Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования, заметив такой оттенок газа, нужно сразу выключить плиту и вызвать специалиста по номеру... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T02:50:00+03:00
2025-03-12T02:50:00+03:00
2025-03-12T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования, заметив такой оттенок газа, нужно сразу выключить плиту и вызвать специалиста по номеру "104", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что цвет газа при горении должен быть синим. "Желтый цвет пламени говорит о неисправности газового оборудования: необходимо выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру "104", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что ремонт газового оборудования надо доверять только профессионалам.
https://ria.ru/20250123/mchs-1995067183.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, как по цвету газа определить неисправность оборудования
МЧС: горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования