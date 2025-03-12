https://ria.ru/20250312/gagin-2004511550.html

Гагин раскрыл подробности отступления ВСУ из Суджи

Гагин раскрыл подробности отступления ВСУ из Суджи - РИА Новости, 12.03.2025

Гагин раскрыл подробности отступления ВСУ из Суджи

Отступая из Суджи в Курской области, ВСУ понесли большие потери, в том числе в технике, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:24:00+03:00

2025-03-12T13:24:00+03:00

2025-03-12T18:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отступая из Суджи в Курской области, ВСУ понесли большие потери, в том числе в технике, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. В среду флаг России был поднят на центральной площади возле здания администрации города Суджа Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север". "При отступлении противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя. Мы много техники противника сожгли, их на марше сжигали колоннами", - сказал РИА Новости Гагин, находящийся в Курской области на связи с бойцами группировки "Север". По его словам, оставшиеся в Судже разрозненные группы ВСУ скорее всего, были брошены командованием, либо не успели выйти.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, ян гагин, суджа, курская область, россия, безопасность