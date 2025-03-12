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Гагин раскрыл подробности отступления ВСУ из Суджи
Гагин раскрыл подробности отступления ВСУ из Суджи - РИА Новости, 12.03.2025
Гагин раскрыл подробности отступления ВСУ из Суджи
Отступая из Суджи в Курской области, ВСУ понесли большие потери, в том числе в технике, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:24:00+03:00
2025-03-12T13:24:00+03:00
2025-03-12T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отступая из Суджи в Курской области, ВСУ понесли большие потери, в том числе в технике, сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. В среду флаг России был поднят на центральной площади возле здания администрации города Суджа Курской области, сообщил РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север". "При отступлении противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя. Мы много техники противника сожгли, их на марше сжигали колоннами", - сказал РИА Новости Гагин, находящийся в Курской области на связи с бойцами группировки "Север". По его словам, оставшиеся в Судже разрозненные группы ВСУ скорее всего, были брошены командованием, либо не успели выйти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, ян гагин, суджа, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин, Суджа, Курская область, Россия, Безопасность
Гагин раскрыл подробности отступления ВСУ из Суджи
Гагин: ВСУ потеряли много техники при отступлении из Суджи