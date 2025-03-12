https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html

ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Нижнего Новгорода за госизмену

ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Нижнего Новгорода за госизмену - РИА Новости, 12.03.2025

ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Нижнего Новгорода за госизмену

Задержанный в Нижнем Новгороде за госизмену мужчина заявил, что переводил средства в криптовалюте запрещенной в России террористической организации "Легион... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:38:00+03:00

2025-03-12T10:38:00+03:00

2025-03-12T10:39:00+03:00

россия

нижний новгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Задержанный в Нижнем Новгороде за госизмену мужчина заявил, что переводил средства в криптовалюте запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"* для покупки дронов, видео с его рассказом обнародовала ФСБ РФ.По словам задержанного, он был несогласен с проведением специальной военной операции, "в связи с чем решил поддержать украинскую армию, а именно "Легион "Свобода России"*. "Мною были совершены два криптоплатежа... для того, чтобы они закупили себе дроны", - добавил он.Также показаны кадры задержания мужчины и переписка в чате террористов на его домашнем компьютере.В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщила в среду ФСБ. Отмечалось, что задержанный для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание нижегородца, который переводил криптовалюту украинским террористам Тот признался, что переводы направлял на счета "Легиона "Свобода России"*. *организация признана террористической и запрещена в России 2025-03-12T10:38 true PT1M34S

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россия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия