https://ria.ru/20250312/fsb-2004472839.html
ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Нижнего Новгорода за госизмену
ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Нижнего Новгорода за госизмену - РИА Новости, 12.03.2025
ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Нижнего Новгорода за госизмену
Задержанный в Нижнем Новгороде за госизмену мужчина заявил, что переводил средства в криптовалюте запрещенной в России террористической организации "Легион... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:38:00+03:00
2025-03-12T10:38:00+03:00
2025-03-12T10:39:00+03:00
россия
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004468676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69e17d94145b0c4ec498277236d479a4.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Задержанный в Нижнем Новгороде за госизмену мужчина заявил, что переводил средства в криптовалюте запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"* для покупки дронов, видео с его рассказом обнародовала ФСБ РФ.По словам задержанного, он был несогласен с проведением специальной военной операции, "в связи с чем решил поддержать украинскую армию, а именно "Легион "Свобода России"*. "Мною были совершены два криптоплатежа... для того, чтобы они закупили себе дроны", - добавил он.Также показаны кадры задержания мужчины и переписка в чате террористов на его домашнем компьютере.В Нижнем Новгороде задержан мужчина, переводивший криптовалюту на счета украинских террористов, возбуждено дело о госизмене, сообщила в среду ФСБ. Отмечалось, что задержанный для оказания финансовой помощи украинским вооруженным формированиям инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004468676_311:0:1751:1080_1920x0_80_0_0_9d8e932997dd980d5c93ae5aa7c230ba.jpg
Задержание нижегородца, который переводил криптовалюту украинским террористам
Тот признался, что переводы направлял на счета "Легиона "Свобода России"*.
*организация признана террористической и запрещена в России
2025-03-12T10:38
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Нижнего Новгорода за госизмену
Житель Нижнего Новгорода заявил, что переводил криптовалюту украинским боевикам