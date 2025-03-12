https://ria.ru/20250312/evangelie-2004516149.html

РПЦ будет бесплатно раздавать Евангелие в новых регионах

РПЦ будет бесплатно раздавать Евангелие в новых регионах - РИА Новости, 12.03.2025

РПЦ будет бесплатно раздавать Евангелие в новых регионах

Евангелия для детей, карманное Евангелие и молитвословы направили для бесплатного распространения в новые регионы России, также в московских магазинах... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:41:00+03:00

2025-03-12T13:41:00+03:00

2025-03-12T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Евангелия для детей, карманное Евангелие и молитвословы направили для бесплатного распространения в новые регионы России, также в московских магазинах проводится сбор книг для детей в новых регионах, рассказал председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Уже началась в марте в Москве акция в нескольких книжных магазинах "Подари книгу детям". Собранные книги будут переданы в новые регионы, в школы, в специальные детские учреждения. Для того, чтобы дети в новых регионах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях получили хорошую, качественную литературу для своих библиотек", - сказал митрополит Климент. Также он рассказал, что ко Дню православной книги, который отмечается 14 марта, Издательский совет издал иллюстрированное Евангелие для детей, а также карманное Евангелие для пользования в дороге и православный молитвослов. "Все издано тиражом по 10 тысяч – будет направлено в епархии Дальнего Востока и новых территорий для бесплатного распространения. Эти книги уже поступили туда, в День православной книги будут распространяться", - пояснил глава Издательского совета. Как отметил лауреат Патриаршей литературной премии и составитель детского Евангелия, которое направили в новые регионы, Владимир Малягин, Евангелие является основой христианской веры, и не зная Евангелия, очень трудно считать себя образованным человеком. "Наше духовное состояние, просвещение находится на низком уровне: люди, которые вообще не открывали Священное Писание, могут с полной уверенностью считать себя высокообразованными, не зная духовной, нравственной и идейной основы нашего мира, а священное писание Ветхого и Нового Заветов – это духовная и культурная основа нашего мира, главная книга. <…> И чтобы общество пришло в себя, нужны миллионы экземпляров таких книг", - считает Малягин. По его словам, детское Евангелие было впервые издано 2-3 года назад тиражом 20 тысяч экземпляров, второе, нынешнее издание – 10 тысяч. "Когда ты пишешь такую книжечку даже для самых маленьких, ты, конечно же, имеешь в виду, что ее будет читать мама или, может быть, даже если повезет ребенку, то папа - во всяком случае, будет читать взрослый и получать некие идеи, которые мы, авторы, издатели, стараемся до него донести. Поэтому детских книг не бывает", - заключил писатель, добавив, что православные верующие любят печатные издания. В свою очередь, писатель, гендиректор Международного славянского литературного форума "Золотой Витязь" Александр Орлов рассказал, что в РПЦ уже три года организуют автомобильные экспедиции в новые регионы, в большинстве из которых ему довелось принять участие. Он подчеркнул, что в новых регионах "люди очень ждут книги". "Есть духовный вакуум, который нужно заполнять. <…> Когда мы поехали по Херсонской и Запорожской областям, видели детей в сельских школах, которые в семье были русскими, а в школах их заставляли быть людьми другой национальности. Еще в 2022-23 годах были дети, которые не знали Пушкина, Достоевского, Гоголя, Лермонтова - эти авторы в школах были там (до СВО – ред.) под запретом, как под запретом было отмечать 9 Мая. <…> Мы по сути дела возвращаем детей России, у них происходит абсолютный переворот в жизни, самоидентификация возрождается в них, они понимают, что они русские", - заключил Орлов.

https://ria.ru/20250310/lebedev-2004192143.html

https://ria.ru/20250310/siriya-2004153126.html

https://ria.ru/20250310/ukraina-2003989419.html

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россия, запорожская область, москва, александр орлов, русская православная церковь