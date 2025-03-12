https://ria.ru/20250312/es-2004619217.html
EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС
EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС - РИА Новости, 12.03.2025
EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС
Европейская федерация журналистов (EFJ), комментируя РИА Новости отказ МИД Греции продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости на 2025 год, заявила, что... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:43:00+03:00
2025-03-12T20:43:00+03:00
2025-03-12T20:43:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Европейская федерация журналистов (EFJ), комментируя РИА Новости отказ МИД Греции продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости на 2025 год, заявила, что европейские санкции не препятствуют осуществлению профессиональной деятельности журналистами подсанкционных СМИ, а решение Афин выходит за рамки санкций. Ранее министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы. "Эти санкции предусматривали особые гарантии для журналистской деятельности. Принятые меры не мешают РИА Новости и его сотрудникам осуществлять на территории союза иную деятельность, не связанную с вещанием, например проводить исследования и интервью", - заявил РИА Новости генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьерреш. Он особо указал, что "таким образом, решение Греции выходит далеко за рамки европейских санкций". Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20250312/britaniya-2004608887.html
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в мире, греция, афины, евросоюз, европарламент, россия, риа новости, миа "россия сегодня"
В мире, Греция, Афины, Евросоюз, Европарламент, Россия, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС
EFJ: европейские санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС