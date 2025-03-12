https://ria.ru/20250312/es-2004619217.html

EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС

EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС - РИА Новости, 12.03.2025

EFJ заявила, что санкции не препятствуют работе РИА Новости в ЕС

Европейская федерация журналистов (EFJ), комментируя РИА Новости отказ МИД Греции продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости на 2025 год, заявила, что... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:43:00+03:00

2025-03-12T20:43:00+03:00

2025-03-12T20:43:00+03:00

в мире

греция

афины

евросоюз

европарламент

россия

риа новости

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151469/14/1514691490_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa4a1c5bed7188dbface593868f5b24c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Европейская федерация журналистов (EFJ), комментируя РИА Новости отказ МИД Греции продлить аккредитацию корреспондента РИА Новости на 2025 год, заявила, что европейские санкции не препятствуют осуществлению профессиональной деятельности журналистами подсанкционных СМИ, а решение Афин выходит за рамки санкций. Ранее министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы. "Эти санкции предусматривали особые гарантии для журналистской деятельности. Принятые меры не мешают РИА Новости и его сотрудникам осуществлять на территории союза иную деятельность, не связанную с вещанием, например проводить исследования и интервью", - заявил РИА Новости генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьерреш. Он особо указал, что "таким образом, решение Греции выходит далеко за рамки европейских санкций". Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

https://ria.ru/20250312/britaniya-2004608887.html

https://ria.ru/20250312/akkreditatsiya-2004506711.html

греция

афины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, афины, евросоюз, европарламент, россия, риа новости, миа "россия сегодня"