https://ria.ru/20250312/es-2004600698.html

Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС

Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС - РИА Новости, 12.03.2025

Европарламент назвал Россию главной угрозой для ЕС

Депутаты Европарламента приняли в среду необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию "главной угрозой для ЕС", а также заявили об опасениях РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:48:00+03:00

2025-03-12T18:48:00+03:00

2025-03-12T18:48:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Европарламента приняли в среду необязательную для исполнения резолюцию, в которой назвали Россию "главной угрозой для ЕС", а также заявили об опасениях в связи с политикой администрации президента США Дональда Трампа. "Россия, поддерживаемая своими союзниками - Белоруссией, Китаем, КНДР и Ираном, (представляет) самую значимую прямую и косвенную угрозу для Евросоюза", - говорится в заявлении на сайте ЕП. Депутаты также раскритиковали политику администрации Трампа, которая "усиливает опасения относительно будущей позиции США по России, НАТО, европейской безопасности, а также решительно осудили американские угрозы относительно Гренландии". В последнее время в СМИ, заявлениях политиков в институтах и странах ЕС все больше звучат призывы в разы увеличить траты на оборону из-за якобы угрозы всему Евросоюзу со стороны России. При этом всплеск антироссийских настроений объясняется, в том числе, изменившейся политикой администрации США при Дональде Трампе, при котором был возобновлен диалог Москвы и Вашингтона на разных уровнях. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, нато, евросоюз, европарламент