https://ria.ru/20250312/emias-2004475546.html

Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 12.03.2025

Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:57:00+03:00

2025-03-12T10:57:00+03:00

2025-03-12T10:57:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Сегодня в работе emias.info и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" были зафиксированы отклонения. В настоящий момент все технические работы завершены, приложение и сайт работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html

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общество, москва