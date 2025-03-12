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Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 12.03.2025
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10:57 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/emias-2004475546.html
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 12.03.2025
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Сегодня в работе emias.info и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" были зафиксированы отклонения. В настоящий момент все технические работы завершены, приложение и сайт работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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общество, москва
Общество, Москва
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя

Приложение и сайт ЕМИАС работают в штатном режиме после сбоя

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина держит в руках смартфон
Женщина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
"Сегодня в работе emias.info и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" были зафиксированы отклонения. В настоящий момент все технические работы завершены, приложение и сайт работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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