https://ria.ru/20250312/emias-2004475546.html
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя - РИА Новости, 12.03.2025
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:57:00+03:00
2025-03-12T10:57:00+03:00
2025-03-12T10:57:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Сегодня в работе emias.info и мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" были зафиксированы отклонения. В настоящий момент все технические работы завершены, приложение и сайт работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250114/sboy-1993701338.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_cb227a12ff4db69060960eb366140997.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Приложение ЕМИАС работает в штатном режиме после сбоя
Приложение и сайт ЕМИАС работают в штатном режиме после сбоя