https://ria.ru/20250312/ekaterinburg-2004450074.html
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея - РИА Новости, 12.03.2025
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея
Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, сообщает... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:52:00+03:00
2025-03-12T07:52:00+03:00
2025-03-12T07:52:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
уральский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, сообщает региональный минздрав. "В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет… В стационары госпитализированы 20 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают пять бригад станции скорой медицинской помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области.
https://ria.ru/20250211/rtut-1998716582.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, уральский федеральный университет
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Уральский федеральный университет
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея
В Екатеринбурге госпитализированы с острым гастроэнтеритом 20 учеников лицея