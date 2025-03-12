https://ria.ru/20250312/ekaterinburg-2004450074.html

В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея

В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея - РИА Новости, 12.03.2025

В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея

Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, сообщает... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:52:00+03:00

2025-03-12T07:52:00+03:00

2025-03-12T07:52:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

уральский федеральный университет

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, сообщает региональный минздрав. "В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет… В стационары госпитализированы 20 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают пять бригад станции скорой медицинской помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области.

https://ria.ru/20250211/rtut-1998716582.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, уральский федеральный университет