Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/ekaterinburg-2004450074.html
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея - РИА Новости, 12.03.2025
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея
Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, сообщает... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:52:00+03:00
2025-03-12T07:52:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
уральский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, сообщает региональный минздрав. "В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет… В стационары госпитализированы 20 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают пять бригад станции скорой медицинской помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области.
https://ria.ru/20250211/rtut-1998716582.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, уральский федеральный университет
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Уральский федеральный университет
В Екатеринбурге госпитализировали с гастроэнтеритом 20 учеников лицея

В Екатеринбурге госпитализированы с острым гастроэнтеритом 20 учеников лицея

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Двадцать учеников специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ в Екатеринбурге госпитализированы из общежития с острым гастроэнтеритом, сообщает региональный минздрав.
"В общежитии специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета зарегистрировано массовое заболевание, по предварительным данным, острым гастроэнтеритом. За медицинской помощью обратились 27 обучающихся в возрасте 16-18 лет… В стационары госпитализированы 20 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают пять бригад станции скорой медицинской помощи, а также врач-инфекционист территориального центра медицины катастроф Свердловской области.
Пакет с выпечкой, в которой были найдены серебристые шарики, похожие на ртуть - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Москве двух человек госпитализировали после якобы отравления ртутью
11 февраля, 19:49
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьУральский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала