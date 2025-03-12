https://ria.ru/20250312/ek-2004451283.html

ЕК объявила об ответных мерах на американские пошлины

ЕК объявила об ответных мерах на американские пошлины - РИА Новости, 12.03.2025

ЕК объявила об ответных мерах на американские пошлины

Еврокомиссия объявила о новых ответных мерах на пошлины США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля, следует... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:14:00+03:00

2025-03-12T08:14:00+03:00

2025-03-12T11:39:00+03:00

еврокомиссия

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Еврокомиссия объявила о новых ответных мерах на пошлины США, они коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля, следует из пресс-релиза."(Европейская. — Прим. ред.) комиссия запускает серию контрмер для защиты европейских предприятий, рабочих и потребителей от воздействия этих необоснованных торговых ограничений", — указано в материале.ЕС с 1 апреля повторно вводит приостановленные меры против США 2018 и 2020 годов, при этом, как заявляет ЕК, впервые эти меры будут реализованы в полном объеме. Кроме того, Брюссель также устанавливает дополнительные контрмеры в отношении Штатов, которые коснутся товаров на сумму около 18 миллиардов евро и вступят в силу в середине апреля."В общей сложности контрмеры ЕС могут коснуться экспорта американских товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому масштабу тарифов США", — говорится в релизе.При этом, согласно заявлению, ЕС, несмотря на введение пошлин со стороны США, остается готовым к работе с Вашингтоном для поиска решения путем переговоров. ЕК, в частности, заявила, что принимаемые контрмеры в ответ на американские пошлины могут быть отменены в любое время в случае достижения решения проблемы.Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеет из-за этого решения, и пригрозила ответными мерами.Хозяин Белого дома неоднократно скептически высказывался об американо-европейских отношениях из-за "дефицита торгового баланса в сотни миллиардов долларов". В этой связи он угрожал ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать большие объемы американских энергоресурсов. Кроме того, Трамп считает, что страны ЕС, входящие в НАТО, недостаточно вкладывают в обеспечение собственной безопасности.

https://ria.ru/20250311/poshliny-2004370803.html

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еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, в мире