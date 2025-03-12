https://ria.ru/20250312/eda-2004503135.html

Исследование VK Знакомств: у 81% россиян есть "красные флаги" в еде

Исследование VK Знакомств: у 81% россиян есть "красные флаги" в еде - РИА Новости, 12.03.2025

Исследование VK Знакомств: у 81% россиян есть "красные флаги" в еде

Дейтинг-сервис VK Знакомства провёл исследование о роли вкусовых предпочтений при выборе партнёра для романтических отношений. Для большинства респондентов... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:44:00+03:00

2025-03-12T12:44:00+03:00

2025-03-12T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства провёл исследование о роли вкусовых предпочтений при выборе партнёра для романтических отношений. Для большинства респондентов существует ряд "красных флагов" в еде — блюд, любовь к которым оттолкнёт их от потенциального партнёра.Первое место среди самых отталкивающих блюд занял холодец — 45% опрошенных считают его "красным флагом". На втором месте оказалась печёнка, любителей которой не приемлют 34% опрошенных. Замыкает тройку лидеров оливье с яблоком — сторонников этого рецепта остерегается 21% участников исследования.Среди самых отталкивающих вкусовых сочетаний также оказались арбуз с хлебом и сыром — 16%, окрошка на кефире — 12%, пицца с ананасами и картошка фри с мороженым — по 9%, суши с майонезом — 7%, молочный суп — 5% и томатный сок — 4%. При этом женщины чаще отвергают любителей окрошки на кефире и суши с майонезом, а мужчины — любительниц картошки фри с мороженым.Респонденты по-разному представляют себе идеальный ужин на первом свидании. Женщины на первой встрече чаще предпочитают блюда итальянской кухни (35%), а мужчины хотели бы ограничиться только напитками (30%). Для них итальянская кухня является вторым выбором (20%). Блюда традиционной русской и восточноевропейской кухни пользуются одинаковой популярностью у мужчин и женщин на первом свидании — по 20%. Фастфуд остаётся менее востребованным вариантом у обоих полов — по 6%.Большинство опрошенных (67%) считают совместную готовку способом сблизиться, но для 22% это испытание на терпение. Частью гастрономических "красных флагов" стал и сам подход к питанию. 23% мужчин заявили, что не смогли бы быть в отношениях с человеком, который не готовит и питается только доставкой. Среди женщин этот показатель ниже — 10%.12% респондентов готовы подстраиваться под пищевые привычки партнёра, например начать готовить больше мясных блюд или перейти на ЗОЖ-меню, если этого хочет любимый человек. Большинство опрошенных (69%) считают, что их предпочтения в еде не зависят от конкретного человека.В онлайн-опросе приняли участие 1 500 респондентов из разных городов России.

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