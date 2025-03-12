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Экс-президента Филиппин Дутерте взяли под стражу МУС - РИА Новости, 12.03.2025
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20:12 12.03.2025 (обновлено: 20:39 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/duterte-2004614830.html
Экс-президента Филиппин Дутерте взяли под стражу МУС
Экс-президента Филиппин Дутерте взяли под стражу МУС - РИА Новости, 12.03.2025
Экс-президента Филиппин Дутерте взяли под стражу МУС
Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу Международным уголовным судом в Гааге, говорится в заявлении суда. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:12:00+03:00
2025-03-12T20:39:00+03:00
в мире
филиппины
международный уголовный суд
родриго дутерте
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу Международным уголовным судом в Гааге, говорится в заявлении суда."Сегодня, 12 марта 2025 года, господин Родриго Роа Дутерте, родившийся 28 марта 1945 года, был взят под стражу МУС", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией.Как напомнили в суде, Дутерте был арестован властями Филиппин в соответствии с ордером на арест МУС по обвинению в преступлениях против человечности."Десятого февраля 2025 года прокуратура МУС подала ходатайство о выдаче ордера на арест господина Дутерте за преступления против человечности, такие как убийства, пытки и изнасилования", - отмечается в заявлении.МУС считает, что Дутерте как косвенный соучастник несет ответственность за преступления против человечности, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.Ранее в пресс-службе МУС сообщили, что самолет с Родриго Дутерте на борту, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах.Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
https://ria.ru/20250311/filippiny-2004244527.html
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в мире, филиппины, международный уголовный суд, родриго дутерте, гаага, нидерланды
В мире, Филиппины, Международный уголовный суд, Родриго Дутерте, Гаага, Нидерланды
Экс-президента Филиппин Дутерте взяли под стражу МУС

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу МУС в Гааге

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРодриго Дутерте
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Родриго Дутерте. Архивное фото
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу Международным уголовным судом в Гааге, говорится в заявлении суда.
«
"Сегодня, 12 марта 2025 года, господин Родриго Роа Дутерте, родившийся 28 марта 1945 года, был взят под стражу МУС", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией.
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Как напомнили в суде, Дутерте был арестован властями Филиппин в соответствии с ордером на арест МУС по обвинению в преступлениях против человечности.
"Десятого февраля 2025 года прокуратура МУС подала ходатайство о выдаче ордера на арест господина Дутерте за преступления против человечности, такие как убийства, пытки и изнасилования", - отмечается в заявлении.
МУС считает, что Дутерте как косвенный соучастник несет ответственность за преступления против человечности, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Ранее в пресс-службе МУС сообщили, что самолет с Родриго Дутерте на борту, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах.
Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
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В миреФилиппиныМеждународный уголовный судРодриго ДутертеГаагаНидерланды
 
 
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