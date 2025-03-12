Экс-президента Филиппин Дутерте взяли под стражу МУС
Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу МУС в Гааге
Родриго Дутерте. Архивное фото
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ГААГА, 12 мар - РИА Новости. Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте взят под стражу Международным уголовным судом в Гааге, говорится в заявлении суда.
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"Сегодня, 12 марта 2025 года, господин Родриго Роа Дутерте, родившийся 28 марта 1945 года, был взят под стражу МУС", - говорится в заявлении, распространенном инстанцией.
"Десятого февраля 2025 года прокуратура МУС подала ходатайство о выдаче ордера на арест господина Дутерте за преступления против человечности, такие как убийства, пытки и изнасилования", - отмечается в заявлении.
МУС считает, что Дутерте как косвенный соучастник несет ответственность за преступления против человечности, предположительно совершенные на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.
Ранее в пресс-службе МУС сообщили, что самолет с Родриго Дутерте на борту, арестованным по ордеру МУС, приземлился в Нидерландах.
Находясь на посту президента с 2016 по 2022 год, Родриго Дутерте выступал за полномасштабную борьбу с наркозависимостью у людей, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно официальным данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Это дало повод начать Международному уголовного суду в Гааге расследование предполагаемых нарушений прав человека. В марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. В июле 2023 года филиппинские власти отказались сотрудничать с международным трибуналом и заявили, что проведут собственное расследование. Уже в ноябре 2024 года правительство Филиппин впервые согласилось не препятствовать сдаче бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте международному трибуналу. В конце января власти республики заявили, что отреагируют положительно, если МУС обратится к Интерполу с просьбой выдать ордер на арест Дутерте.
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