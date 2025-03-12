https://ria.ru/20250312/dubna-2004582699.html
В Подмосковье задержали замглавы администрации Дубны
В Подмосковье задержали замглавы администрации Дубны - РИА Новости, 12.03.2025
В Подмосковье задержали замглавы администрации Дубны
Заместитель главы администрации подмосковной Дубны Павел Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями,... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:37:00+03:00
2025-03-12T17:37:00+03:00
2025-03-12T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заместитель главы администрации подмосковной Дубны Павел Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Заместитель руководителя администрации Дубны Павел Гришин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - сказал собеседник агентства. Гришин, по данным официального интернет-портала органов местного самоуправления Дубны, занимал пост с 2022 года. Он отвечает за вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
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дубна, россия, происшествия, московская область (подмосковье)
Дубна, Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье задержали замглавы администрации Дубны
Замглавы администрации Дубны задержали по делу о злоупотреблении полномочиями