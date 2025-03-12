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В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека - РИА Новости, 12.03.2025
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20:24 12.03.2025 (обновлено: 20:32 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/dtp-2004616501.html
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека - РИА Новости, 12.03.2025
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП с шестью машинами на Спартаковской площади в Москве, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:24:00+03:00
2025-03-12T20:32:00+03:00
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с шестью машинами на Спартаковской площади в Москве, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что несколько машин столкнулись на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады. Движение по внешней стороне было затруднено на два километра, по внутренней - на четыре километра. "По предварительным данным, на Спартаковской площади (на въезде на Русаковскую эстакаду) произошло столкновение шести транспортных средств. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250309/dtp-2003899154.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека

В ДТП с 6 автомобилями на Спартаковской площади в Москве пострадали три человека

© Дептранс. Оперативно/TelegramДТП с шестью машинами в центре Москвы
ДТП с шестью машинами в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП с шестью машинами в центре Москвы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с шестью машинами на Спартаковской площади в Москве, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что несколько машин столкнулись на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады. Движение по внешней стороне было затруднено на два километра, по внутренней - на четыре километра.
«
"По предварительным данным, на Спартаковской площади (на въезде на Русаковскую эстакаду) произошло столкновение шести транспортных средств. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
На МКАД столкнулись несколько машин
9 марта, 11:16
 
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