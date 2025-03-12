https://ria.ru/20250312/dtp-2004616501.html

В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека

В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека - РИА Новости, 12.03.2025

В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП с шестью машинами на Спартаковской площади в Москве, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:24:00+03:00

2025-03-12T20:24:00+03:00

2025-03-12T20:32:00+03:00

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с шестью машинами на Спартаковской площади в Москве, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что несколько машин столкнулись на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады. Движение по внешней стороне было затруднено на два километра, по внутренней - на четыре километра. "По предварительным данным, на Спартаковской площади (на въезде на Русаковскую эстакаду) произошло столкновение шести транспортных средств. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250309/dtp-2003899154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва