https://ria.ru/20250312/dtp-2004616501.html
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека - РИА Новости, 12.03.2025
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека
Три человека пострадали в ДТП с шестью машинами на Спартаковской площади в Москве, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:24:00+03:00
2025-03-12T20:24:00+03:00
2025-03-12T20:32:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с шестью машинами на Спартаковской площади в Москве, сообщает госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что несколько машин столкнулись на внешней и внутренней стороне Русаковской эстакады. Движение по внешней стороне было затруднено на два километра, по внутренней - на четыре километра. "По предварительным данным, на Спартаковской площади (на въезде на Русаковскую эстакаду) произошло столкновение шести транспортных средств. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250309/dtp-2003899154.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В центре Москвы столкнулись шесть машин, пострадали три человека
В ДТП с 6 автомобилями на Спартаковской площади в Москве пострадали три человека