https://ria.ru/20250312/dnr-2004521234.html

Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР

Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025

Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:55:00+03:00

2025-03-12T13:55:00+03:00

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донецкая народная республика

россия

специальная военная операция на украине

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250312/svo-2004520629.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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донецкая народная республика, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)