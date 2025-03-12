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Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР
Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:55:00+03:00
2025-03-12T13:55:00+03:00
2025-03-12T13:57:00+03:00
донецкая народная республика
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специальная военная операция на украине
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250312/svo-2004520629.html
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донецкая народная республика, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР
МО РФ: группировка "Юг" освободила населенный пункт Новомарково в ДНР