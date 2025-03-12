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Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:55 12.03.2025 (обновлено: 13:57 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/dnr-2004521234.html
Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР
Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР - РИА Новости, 12.03.2025
Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
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донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка войск "Юг" освободила Новомарково в ДНР

МО РФ: группировка "Юг" освободила населенный пункт Новомарково в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Новомарково в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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