https://ria.ru/20250312/deti-2004530666.html
В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей
В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей - РИА Новости, 12.03.2025
В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей
Пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:20:00+03:00
2025-03-12T14:20:00+03:00
2025-03-12T14:20:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей, сообщил РИА Новости представитель минтруда региона. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у беременной жительницы Приморья изъяли пятерых детей якобы из-за недостатка жилплощади. Утверждалось, что семья проживала в маленькой комнате в общежитии. "В августе 2024 года все пятеро детей в возрасте 14, шести, трех, двух лет и 10 месяцев были помещены в государственные учреждения, где находятся по настоящее время. Основанием послужило ненадлежащее содержание и исполнение родительских обязанностей матерью, которая беременна шестым ребёнком", - сообщил собеседник агентства. По его словам, трое детей находятся в соццентре "Парус надежды", ещё двое - в "Доме ребенка" во Владивостоке. "Женщина, как многодетная мать, получала все положенные соцвыплаты. Сейчас они приостановлены, потому что дети проживают не с ней", - добавили в министерстве. В свою очередь СК России сообщил, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). "Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э.А. представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации", - уточнили в СК РФ.
https://ria.ru/20250308/rebenok-2003814506.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей
Во Владивостоке у женщины изъяли пятерых детей из-за ненадлежащего содержания
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей, сообщил РИА Новости представитель минтруда региона.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у беременной жительницы Приморья изъяли пятерых детей якобы из-за недостатка жилплощади. Утверждалось, что семья проживала в маленькой комнате в общежитии.
"В августе 2024 года все пятеро детей в возрасте 14, шести, трех, двух лет и 10 месяцев были помещены в государственные учреждения, где находятся по настоящее время. Основанием послужило ненадлежащее содержание и исполнение родительских обязанностей матерью, которая беременна шестым ребёнком", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, трое детей находятся в соццентре "Парус надежды", ещё двое - в "Доме ребенка" во Владивостоке
.
"Женщина, как многодетная мать, получала все положенные соцвыплаты. Сейчас они приостановлены, потому что дети проживают не с ней", - добавили в министерстве.
В свою очередь СК России
сообщил, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). "Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю
Трубчику Э.А. представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации", - уточнили в СК РФ.