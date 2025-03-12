https://ria.ru/20250312/deti-2004530666.html

В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей

В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей - РИА Новости, 12.03.2025

В Приморье у беременной женщины изъяли пятерых детей

Пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:20:00+03:00

2025-03-12T14:20:00+03:00

2025-03-12T14:20:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет изъяли у беременной жительницы Владивостока и поместили в социальные учреждения из-за ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей и содержания детей, сообщил РИА Новости представитель минтруда региона. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что у беременной жительницы Приморья изъяли пятерых детей якобы из-за недостатка жилплощади. Утверждалось, что семья проживала в маленькой комнате в общежитии. "В августе 2024 года все пятеро детей в возрасте 14, шести, трех, двух лет и 10 месяцев были помещены в государственные учреждения, где находятся по настоящее время. Основанием послужило ненадлежащее содержание и исполнение родительских обязанностей матерью, которая беременна шестым ребёнком", - сообщил собеседник агентства. По его словам, трое детей находятся в соццентре "Парус надежды", ещё двое - в "Доме ребенка" во Владивостоке. "Женщина, как многодетная мать, получала все положенные соцвыплаты. Сейчас они приостановлены, потому что дети проживают не с ней", - добавили в министерстве. В свою очередь СК России сообщил, что по информации в соцсетях о том, что детей изъяли из-за отсутствия просторной квартиры, организована проверка по статье 293 УК РФ (халатность). "Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Трубчику Э.А. представить доклад о ходе проверки и по доводам публикации", - уточнили в СК РФ.

https://ria.ru/20250308/rebenok-2003814506.html

https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)