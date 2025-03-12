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Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:31 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/desantniki-2004617804.html
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ
Десантники из Бурятии проводят в Курской области зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне на окраинах города, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:31:00+03:00
2025-03-12T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
суджа
курская область
вооруженные силы украины
украина
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КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Десантники из Бурятии проводят в Курской области зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне на окраинах города, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма". "На данный момент штурмовые группы подразделений проводят зачистку населенного пункта (Суджа - ред.). Противник сейчас отступает в направлении Гончаровки. В населенном пункте Суджа организованной обороны у противника уже нет", - сказал комбат. Он отметил, что на окраинах города десантники выставляют посты для обороны.
https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761953.html
суджа
курская область
украина
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353
60
353
60
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне на окраинах города. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма".
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в мире, суджа, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ

Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне

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КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Десантники из Бурятии проводят в Курской области зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне на окраинах города, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма".
«
"На данный момент штурмовые группы подразделений проводят зачистку населенного пункта (Суджа - ред.). Противник сейчас отступает в направлении Гончаровки. В населенном пункте Суджа организованной обороны у противника уже нет", - сказал комбат.
Он отметил, что на окраинах города десантники выставляют посты для обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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