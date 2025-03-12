https://ria.ru/20250312/desantniki-2004617804.html

Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ

Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025

Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ

Десантники из Бурятии проводят в Курской области зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне на окраинах города, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T20:31:00+03:00

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2025-03-12T20:31:00+03:00

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КУРСК, 12 мар - РИА Новости. Десантники из Бурятии проводят в Курской области зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне на окраинах города, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Тьма". "На данный момент штурмовые группы подразделений проводят зачистку населенного пункта (Суджа - ред.). Противник сейчас отступает в направлении Гончаровки. В населенном пункте Суджа организованной обороны у противника уже нет", - сказал комбат. Он отметил, что на окраинах города десантники выставляют посты для обороны.

https://ria.ru/20250308/spetsoperatsiya-2003761953.html

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Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ Десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи от ВСУ и приступают к обороне на окраинах города. Об этом РИА Новости рассказал командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в составе группировки войск "Север" с позывным "Тьма". 2025-03-12T20:31 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, суджа, курская область, вооруженные силы украины, украина