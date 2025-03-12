https://ria.ru/20250312/delo-2004529014.html

На директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде завели уголовное дело

На директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде завели уголовное дело - РИА Новости, 12.03.2025

На директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде завели уголовное дело

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:18:00+03:00

2025-03-12T14:18:00+03:00

2025-03-12T14:45:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Следственными органами СК России по Нижегородской области на основании материалов УФСБ России по региону в отношении директора филиала РАНХиГС в городе Нижнем Новгороде и иных должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Фигуранты задержаны. В ближайшее время следователем СК России им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения". Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. Добавляется, что по месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.

https://ria.ru/20250228/vzyatka-2002117874.html

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нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)