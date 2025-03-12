На директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде завели уголовное дело
Против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке
© Нижегородский Следком/TelegramВ Нижнем Новгороде директор филиала РАНХиГС и его подчиненные подозреваются во взяточничестве
В Нижнем Новгороде директор филиала РАНХиГС и его подчиненные подозреваются во взяточничестве
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против директора филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде, фигуранты задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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"Следственными органами СК России по Нижегородской области на основании материалов УФСБ России по региону в отношении директора филиала РАНХиГС в городе Нижнем Новгороде и иных должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)... Фигуранты задержаны. В ближайшее время следователем СК России им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 2019 по 2025 год подозреваемый, занимая должность директора филиала вуза, организовал и возглавил преступную группу с иными должностными лицами учреждения для получения взяток от жителей региона "за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения".
Отмечается, что за этот период директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более одного миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Сообщается, что деньги подозреваемые распределили между участниками группы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, иные эпизоды и фигуранты. Добавляется, что по месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.
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