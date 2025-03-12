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СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.03.2025
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13:59 12.03.2025 (обновлено: 14:26 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/delo--2004523272.html
СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге
СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.03.2025
СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге
Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки гастроэнтерита в специализированном... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:59:00+03:00
2025-03-12T14:26:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
россия
кировский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. "По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", – сказали в ведомстве. В пресс-службе отмечают, что в настоящее время допрашиваются сотрудники образовательной организации, представители предприятий, поставляющие продукты для центра, сами учащиеся. "Истребована и анализируется необходимая документация. Назначаются судебные экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Точные причины массового заболевания выясняются следователями во взаимодействии с медицинскими работниками и представителями Роспотребнадзора", – добавили в управлении. В среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы, ранее сообщал минздрав. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Лицей перешел на дистанционное обучение, уточняла пресс-служба Уральского федерального университета.В свою очередь прокуратура региона начала свою проверку. В надзорном ведомстве рассказывали, что изучают документацию по организации питания в СУНЦ УрФУ, а в общежитии, где проживают иногородние учащиеся лицея, медработники осматривают детей. Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверочным мероприятиям, в том числе и в столовой центра, и на предприятии, которое организует питание в учреждении, подчеркивали в прокуратуре.
https://ria.ru/20250310/kansk-2004055143.html
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екатеринбург
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, россия, кировский район, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Екатеринбург, Россия, Кировский район, Общество
СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге

СК возбудил уголовное дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", – сказали в ведомстве.
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В пресс-службе отмечают, что в настоящее время допрашиваются сотрудники образовательной организации, представители предприятий, поставляющие продукты для центра, сами учащиеся.
"Истребована и анализируется необходимая документация. Назначаются судебные экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Точные причины массового заболевания выясняются следователями во взаимодействии с медицинскими работниками и представителями Роспотребнадзора", – добавили в управлении.
В среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы, ранее сообщал минздрав. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному.
Лицей перешел на дистанционное обучение, уточняла пресс-служба Уральского федерального университета.
В свою очередь прокуратура региона начала свою проверку. В надзорном ведомстве рассказывали, что изучают документацию по организации питания в СУНЦ УрФУ, а в общежитии, где проживают иногородние учащиеся лицея, медработники осматривают детей. Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверочным мероприятиям, в том числе и в столовой центра, и на предприятии, которое организует питание в учреждении, подчеркивали в прокуратуре.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Уральский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургРоссияКировский районОбщество
 
 
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