https://ria.ru/20250312/delo--2004523272.html

СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге

СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.03.2025

СК возбудил дело после вспышки гастроэнтерита в лицее в Екатеринбурге

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки гастроэнтерита в специализированном... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:59:00+03:00

2025-03-12T13:59:00+03:00

2025-03-12T14:26:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

уральский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

россия

кировский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. "По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", – сказали в ведомстве. В пресс-службе отмечают, что в настоящее время допрашиваются сотрудники образовательной организации, представители предприятий, поставляющие продукты для центра, сами учащиеся. "Истребована и анализируется необходимая документация. Назначаются судебные экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Точные причины массового заболевания выясняются следователями во взаимодействии с медицинскими работниками и представителями Роспотребнадзора", – добавили в управлении. В среду в общежитии вузовского лицея зарегистрировано массовое заболевание острым гастроэнтеритом. За медпомощью обратился 31 человек, в том числе один взрослый, 28 из них госпитализированы, ранее сообщал минздрав. Состояние пациентов медики оценивают как близкое к удовлетворительному. Лицей перешел на дистанционное обучение, уточняла пресс-служба Уральского федерального университета.В свою очередь прокуратура региона начала свою проверку. В надзорном ведомстве рассказывали, что изучают документацию по организации питания в СУНЦ УрФУ, а в общежитии, где проживают иногородние учащиеся лицея, медработники осматривают детей. Сотрудники Роспотребнадзора приступили к проверочным мероприятиям, в том числе и в столовой центра, и на предприятии, которое организует питание в учреждении, подчеркивали в прокуратуре.

https://ria.ru/20250310/kansk-2004055143.html

https://ria.ru/20250307/otravlenie-2003629680.html

екатеринбург

россия

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, россия, кировский район, общество