Российского дипломата лишили аккредитации в Великобритании
Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата.
"Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей. В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата", — говорится в опубликованном заявлении.
Отмечается, что отзыв аккредитации коснулся также и его супруги.
Кроме того, в МИД обвинили Кремль в якобы стремлении закрыть британское посольство в Москве. При этом во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства утверждают, что верят в важность сохранения дипломатических каналов коммуникаций и взаимных дипломатических миссий.
В понедельник ФСБ сообщила, что выявила двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности.
В феврале Лондон также лишил аккредитации российского дипломата. В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре.
Речь идет о выдворении из России второго секретаря политотдела посольства Великобритании в России Уилкса Эдварда Прайора. По данным ФСБ, он вел в стране разведывательно-подрывную деятельность.
Как отметили в спецслужбе, Уилкса направили в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.
В сентябре ФСБ сообщила, что директорат после начала спецоперации превратился в спецслужбу, координирующую усилия по нанесению стратегического поражения России. МИД прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела дипмиссии, которых направили в Москву по линии указанного директората. В их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
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