https://ria.ru/20250312/britaniya-2004608887.html

Российского дипломата лишили аккредитации в Великобритании

Российского дипломата лишили аккредитации в Великобритании - РИА Новости, 12.03.2025

Российского дипломата лишили аккредитации в Великобритании

Министерство иностранных дел Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:40:00+03:00

2025-03-12T19:40:00+03:00

2025-03-12T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании заявило об отзыве аккредитации у российского дипломата."Вызвав сегодня российского посла, высокопоставленный сотрудник Министерства иностранных дел дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британских посольств и членов их семей. В связи с этим мы немедленно принимаем ответные меры, лишая аккредитации российского дипломата", — говорится в опубликованном заявлении.Отмечается, что отзыв аккредитации коснулся также и его супруги.Кроме того, в МИД обвинили Кремль в якобы стремлении закрыть британское посольство в Москве. При этом во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства утверждают, что верят в важность сохранения дипломатических каналов коммуникаций и взаимных дипломатических миссий.В понедельник ФСБ сообщила, что выявила двух шпионов, работавших в посольстве Великобритании в Москве, их разведывательно-подрывная работа угрожала безопасности. В феврале Лондон также лишил аккредитации российского дипломата. В министерстве пояснили, что пошли на такой шаг в ответ на лишение аккредитации сотрудника посольства Британии в Москве в ноябре.Речь идет о выдворении из России второго секретаря политотдела посольства Великобритании в России Уилкса Эдварда Прайора. По данным ФСБ, он вел в стране разведывательно-подрывную деятельность.Как отметили в спецслужбе, Уилкса направили в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.

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в мире, великобритания, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва