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Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином - РИА Новости, 12.03.2025
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12:22 12.03.2025 (обновлено: 15:59 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/britanija-2004496610.html
Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином
Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином - РИА Новости, 12.03.2025
Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином
Компания — владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна — гражданин... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:22:00+03:00
2025-03-12T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Компания — владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна — гражданин России, сообщило агентство Рейтер. "Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России", — указано в материале. Сам экипаж, по заявлению владельца, состоял из граждан России и Филиппин.Полиция Хамберсайда ранее сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News со ссылкой на компанию — владельца судна сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег доставили 36 моряков из двух экипажей. Компания — владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.Судоходная компания Crowley сообщала, что из-за столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей этого топлива. Компания — владелец грузового судна Ernst Russ уточнила, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
https://ria.ru/20250311/tanker-2004355655.html
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В мире, Великобритания, Россия, Англия
Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином

Reuters: капитан столкнувшегося с танкером в Британии судна является россиянином

© AP Photo / Dan KitwoodМесто столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 11 марта 2025 года
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 11 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Dan Kitwood
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море. 11 марта 2025 года
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Компания — владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна — гражданин России, сообщило агентство Рейтер.
"Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России", — указано в материале.
Место столкновения нефтяного танкера MV Stena Immaculate и грузового судна MV Solong в Северном море - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
У берегов Британии продолжают гореть столкнувшиеся контейнеровоз и танкер
11 марта, 16:11
Сам экипаж, по заявлению владельца, состоял из граждан России и Филиппин.
Полиция Хамберсайда ранее сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News со ссылкой на компанию — владельца судна сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег доставили 36 моряков из двух экипажей. Компания — владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.
Судоходная компания Crowley сообщала, что из-за столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей этого топлива. Компания — владелец грузового судна Ernst Russ уточнила, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
Пожар после столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Один из членов экипажа столкнувшегося с танкером судна числится пропавшим
10 марта, 22:52
 
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