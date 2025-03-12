https://ria.ru/20250312/britanija-2004496610.html

Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином

Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином - РИА Новости, 12.03.2025

Reuters: задержанный в Британии капитан контейнеровоза оказался россиянином

Компания — владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна — гражданин... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:22:00+03:00

2025-03-12T12:22:00+03:00

2025-03-12T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Компания — владелец контейнеровоза, столкнувшегося с танкером у берегов Великобритании, утверждает, что задержанный ранее капитан грузового судна — гражданин России, сообщило агентство Рейтер. "Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России", — указано в материале. Сам экипаж, по заявлению владельца, состоял из граждан России и Филиппин.Полиция Хамберсайда ранее сообщила о задержании 59-летнего человека по подозрению в причинении смерти по неосторожности в связи со столкновением судов. Телеканал Sky News со ссылкой на компанию — владельца судна сообщал, что речь идет о капитане контейнеровоза. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих кораблях вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег доставили 36 моряков из двух экипажей. Компания — владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.Судоходная компания Crowley сообщала, что из-за столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Корабль перевозил 220 тысяч баррелей этого топлива. Компания — владелец грузового судна Ernst Russ уточнила, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.

https://ria.ru/20250311/tanker-2004355655.html

https://ria.ru/20250310/tanker-2004197899.html

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