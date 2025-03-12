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В Ростовской области вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА
В Ростовской области вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА - РИА Новости, 12.03.2025
В Ростовской области вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА
Возгорание произошло на территории промобъекта в Ростовской области из-за падения БПЛА, предварительно, пострадавших среди персонала нет, сообщает врио... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:25:00+03:00
2025-03-12T23:25:00+03:00
2025-03-12T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возгорание произошло на территории промобъекта в Ростовской области из-за падения БПЛА, предварительно, пострадавших среди персонала нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе были подавлены пять дронов над Ростовской областью."Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что, по предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Дальнейшая информация уточняется.
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ростовская область, россия, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
В Ростовской области вспыхнул пожар на промобъекте после падения БПЛА
В Ростовской области произошло возгорание на промобъекте после падения БПЛА