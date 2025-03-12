https://ria.ru/20250312/bloger-2004635829.html

Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ

Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025

Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ

Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ряд элитных и специализированных подразделений Вооруженных сил Украины понесли критические потери в ходе боевых РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:51:00+03:00

2025-03-12T22:51:00+03:00

2025-03-12T22:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ряд элитных и специализированных подразделений Вооруженных сил Украины понесли критические потери в ходе боевых действий - ликвидировано более 80% военных. По его данным, это следующие части ВСУ: 82-я, 80-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, 25-й и 225-й отдельные штурмовые батальоны, 4-й полк сил специальных операций, 129-я бригада территориальной обороны, 17-я отдельная танковая бригада. "Все эти подразделения, по моей информации, потеряли более 80% личного состава", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Он намекнул, что военнослужащие, официально числящиеся "пропавшими без вести", на самом деле погибли, а украинские власти скрывают это. Блогер не исключает, что когда правда вплывет, начнутся протесты родственников "пропавших". Президент РФ Владимир Путин в ноябре заявлял, что потери украинских войск, которые зашли в Курскую область составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250312/poteri-2004627751.html

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брянская область

украина

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