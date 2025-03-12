Рейтинг@Mail.ru
Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/bloger-2004635829.html
Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ
Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ - РИА Новости, 12.03.2025
Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ряд элитных и специализированных подразделений Вооруженных сил Украины понесли критические потери в ходе боевых РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:51:00+03:00
2025-03-12T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
анатолий шарий
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ряд элитных и специализированных подразделений Вооруженных сил Украины понесли критические потери в ходе боевых действий - ликвидировано более 80% военных. По его данным, это следующие части ВСУ: 82-я, 80-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, 25-й и 225-й отдельные штурмовые батальоны, 4-й полк сил специальных операций, 129-я бригада территориальной обороны, 17-я отдельная танковая бригада. "Все эти подразделения, по моей информации, потеряли более 80% личного состава", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Он намекнул, что военнослужащие, официально числящиеся "пропавшими без вести", на самом деле погибли, а украинские власти скрывают это. Блогер не исключает, что когда правда вплывет, начнутся протесты родственников "пропавших". Президент РФ Владимир Путин в ноябре заявлял, что потери украинских войск, которые зашли в Курскую область составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250312/poteri-2004627751.html
https://ria.ru/20250312/vsu-2004609350.html
россия
курская область
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d916f7cf9846f3d820009f861229de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, анатолий шарий, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Анатолий Шарий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинский блогер рассказал о потерях в элитных подразделениях ВСУ

Блогер Шарий: элитные подразделения ВСУ потеряли более 80% военных

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что ряд элитных и специализированных подразделений Вооруженных сил Украины понесли критические потери в ходе боевых действий - ликвидировано более 80% военных.
По его данным, это следующие части ВСУ: 82-я, 80-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, 25-й и 225-й отдельные штурмовые батальоны, 4-й полк сил специальных операций, 129-я бригада территориальной обороны, 17-я отдельная танковая бригада.
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Герасимов доложил Путину о больших потерях ВСУ в Малой Локне
Вчера, 21:54
"Все эти подразделения, по моей информации, потеряли более 80% личного состава", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Он намекнул, что военнослужащие, официально числящиеся "пропавшими без вести", на самом деле погибли, а украинские власти скрывают это. Блогер не исключает, что когда правда вплывет, начнутся протесты родственников "пропавших".
Президент РФ Владимир Путин в ноябре заявлял, что потери украинских войск, которые зашли в Курскую область составили свыше 30 тысяч человек, что больше, чем за весь 2023 год.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Суджа, засыпанная противопехотными минами типа Лепесток - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Российские бойцы рассказали, как ВСУ убегали из Суджи
Вчера, 19:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАнатолий ШарийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала