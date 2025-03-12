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Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников
Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2025
Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников
Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:10:00+03:00
2025-03-12T23:10:00+03:00
2025-03-12T23:18:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ."С 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Ростовской области, три – над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО с 20:00 до 22:30 перехватила и уничтожила 14 украинских дронов