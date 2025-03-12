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Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 12.03.2025 (обновлено: 23:18 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004637388.html
Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников
Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2025
Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников
Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
пво
брянская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ."С 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Ростовской области, три – над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, пво, брянская область, безопасность, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, ПВО, Брянская область, Безопасность, Ростовская область
Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО с 20:00 до 22:30 перехватила и уничтожила 14 украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
«
"С 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Ростовской области, три – над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиПВОБрянская областьБезопасностьРостовская область
 
 
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