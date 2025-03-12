https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004637388.html

Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.03.2025

Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских беспилотников

Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:10:00+03:00

2025-03-12T23:10:00+03:00

2025-03-12T23:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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пво

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ."С 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять – над территорией Брянской области, пять – над территорией Ростовской области, три – над территорией Калужской области и один над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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