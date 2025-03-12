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ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 12.03.2025
ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник
Средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:23:00+03:00
2025-03-12T07:23:00+03:00
2025-03-12T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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черное море
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 12 БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Курской области, по одному БПЛА - над территориями Калужской области и Республики Крым и пять БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250312/minoborony-2004442913.html
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россия, безопасность, черное море, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Брянская область
ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 21 БПЛА ВСУ