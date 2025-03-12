https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004448349.html

ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник

ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник - РИА Новости, 12.03.2025

ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник

Средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T07:23:00+03:00

2025-03-12T07:23:00+03:00

2025-03-12T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

черное море

брянская область

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: 12 БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Курской области, по одному БПЛА - над территориями Калужской области и Республики Крым и пять БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250312/minoborony-2004442913.html

россия

черное море

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россия, безопасность, черное море, брянская область