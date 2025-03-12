https://ria.ru/20250312/bespilotnik-2004633583.html

В Калужской области уничтожили два беспилотника

В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 12.03.2025

В Калужской области уничтожили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T22:30:00+03:00

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2025-03-12T22:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

дзержинский район

владислав шапша

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Силами ПВО на территории Дзержинского района уничтожены два БПЛА. На месте уничтожения работает оперативная группа", - написал он в Telegram-канале. Шапша уточнил, что, по предварительной информации, жертв нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

дзержинский район

украина

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Наталья Макарова

калужская область, дзержинский район, владислав шапша, вооруженные силы украины, украина