https://ria.ru/20250312/bespilotnik-2004633583.html
В Калужской области уничтожили два беспилотника
В Калужской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 12.03.2025
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T22:30:00+03:00
2025-03-12T22:30:00+03:00
2025-03-12T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
дзержинский район
владислав шапша
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Силами ПВО на территории Дзержинского района уничтожены два БПЛА. На месте уничтожения работает оперативная группа", - написал он в Telegram-канале. Шапша уточнил, что, по предварительной информации, жертв нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Дзержинский район, Владислав Шапша, Вооруженные силы Украины, Украина
В Калужской области уничтожили два беспилотника
Губернатор Шапша сообщил об уничтожении двух беспилотников в Калужской области