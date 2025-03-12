https://ria.ru/20250312/bespilotnik-2004606347.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 12.03.2025
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:25:00+03:00
2025-03-12T19:25:00+03:00
2025-03-12T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью