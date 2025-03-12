https://ria.ru/20250312/bespilotnik-2004606347.html

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 12.03.2025

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:25:00+03:00

2025-03-12T19:25:00+03:00

2025-03-12T19:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Около 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)