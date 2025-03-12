https://ria.ru/20250312/berbok-2004433941.html

Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом на пути к миру

Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом на пути к миру - РИА Новости, 12.03.2025

Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом на пути к миру

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии могут стать поворотным моментом на пути к миру, Германия поддерживает Украину на этом пути, заявила глава МИД ФРГ... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T01:04:00+03:00

2025-03-12T01:04:00+03:00

2025-03-12T01:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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анналена бербок

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии могут стать поворотным моментом на пути к миру, Германия поддерживает Украину на этом пути, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Результат сегодняшних переговоров между Украиной и США может стать важным поворотным моментом в стремлении Украины к прочному миру и безопасности. Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ и дальше на этом пути", - написала Бербок в социальной сети Х. Глава МИД ФРГ добавила, что решение о прекращении боевых действий за Россией. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.

https://ria.ru/20250311/makron-2004429868.html

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в мире, украина, сша, германия, анналена бербок, владимир зеленский