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Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом на пути к миру
Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом на пути к миру - РИА Новости, 12.03.2025
Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом на пути к миру
Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии могут стать поворотным моментом на пути к миру, Германия поддерживает Украину на этом пути, заявила глава МИД ФРГ... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T01:04:00+03:00
2025-03-12T01:04:00+03:00
2025-03-12T01:04:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии могут стать поворотным моментом на пути к миру, Германия поддерживает Украину на этом пути, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Результат сегодняшних переговоров между Украиной и США может стать важным поворотным моментом в стремлении Украины к прочному миру и безопасности. Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ и дальше на этом пути", - написала Бербок в социальной сети Х. Глава МИД ФРГ добавила, что решение о прекращении боевых действий за Россией. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
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в мире, украина, сша, германия, анналена бербок, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Германия, Анналена Бербок, Владимир Зеленский
Бербок назвала переговоры США и Украины поворотным моментом на пути к миру
Бербок: переговоры США и Украины могут стать поворотным моментом на пути к миру