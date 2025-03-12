https://ria.ru/20250312/belyy-dom-2004439600.html
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 12.03.2025
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, с которым отношения у администрации президента США... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:20:00+03:00
2025-03-12T03:20:00+03:00
2025-03-12T06:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, с которым отношения у администрации президента США Дональда Трампа и без того напряженные. "Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Ассошиэйтед Пресс", — сказал Левитт на брифинге. Репортер высказал несогласие с подходами президента США Дональда Трампа по повышению пошлин, заявляя, что американский лидер не исполняет обещания понизить налоги, а тарифы приведут к их росту. "Тарифы — это повышение налогов для стран, которые нас обирают, а для граждан - это снижение налогов. Президент привержен своим обещаниям", — заявила Левитт. Ранее журналистам агентства было отказано в доступе в Овальный кабинет и на президентский борт из-за нежелания редакции использовать название Залив Америки вместо Мексиканского после инициированного Трампом переименования.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
https://ria.ru/20250311/ssha-2004410275.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс
Представитель Белого дома Левитт отчитала журналиста Ассошиэйтед Пресс