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В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 12.03.2025
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03:20 12.03.2025 (обновлено: 06:13 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/belyy-dom-2004439600.html
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 12.03.2025
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, с которым отношения у администрации президента США... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T03:20:00+03:00
2025-03-12T06:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, с которым отношения у администрации президента США Дональда Трампа и без того напряженные. "Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Ассошиэйтед Пресс", — сказал Левитт на брифинге. Репортер высказал несогласие с подходами президента США Дональда Трампа по повышению пошлин, заявляя, что американский лидер не исполняет обещания понизить налоги, а тарифы приведут к их росту. "Тарифы — это повышение налогов для стран, которые нас обирают, а для граждан - это снижение налогов. Президент привержен своим обещаниям", — заявила Левитт. Ранее журналистам агентства было отказано в доступе в Овальный кабинет и на президентский борт из-за нежелания редакции использовать название Залив Америки вместо Мексиканского после инициированного Трампом переименования.
https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс

Представитель Белого дома Левитт отчитала журналиста Ассошиэйтед Пресс

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, с которым отношения у администрации президента США Дональда Трампа и без того напряженные.
"Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Ассошиэйтед Пресс", — сказал Левитт на брифинге.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Репортер высказал несогласие с подходами президента США Дональда Трампа по повышению пошлин, заявляя, что американский лидер не исполняет обещания понизить налоги, а тарифы приведут к их росту.
"Тарифы — это повышение налогов для стран, которые нас обирают, а для граждан - это снижение налогов. Президент привержен своим обещаниям", — заявила Левитт.
Ранее журналистам агентства было отказано в доступе в Овальный кабинет и на президентский борт из-за нежелания редакции использовать название Залив Америки вместо Мексиканского после инициированного Трампом переименования.
Нью-Йоркская фондовая биржа - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Белый дом прокомментировал колебания фондового рынка США
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