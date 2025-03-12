https://ria.ru/20250312/belyy-dom-2004439600.html

В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс

В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 12.03.2025

В Белом доме отчитали журналиста Ассошиэйтед Пресс

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, с которым отношения у администрации президента США... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T03:20:00+03:00

2025-03-12T03:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отчитала журналиста агентства Ассошиэйтед Пресс, с которым отношения у администрации президента США Дональда Трампа и без того напряженные. "Ваша попытка проверить мои знания экономики оскорбительна. Теперь я жалею, что дала задать вопрос Ассошиэйтед Пресс", — сказал Левитт на брифинге. Репортер высказал несогласие с подходами президента США Дональда Трампа по повышению пошлин, заявляя, что американский лидер не исполняет обещания понизить налоги, а тарифы приведут к их росту. "Тарифы — это повышение налогов для стран, которые нас обирают, а для граждан - это снижение налогов. Президент привержен своим обещаниям", — заявила Левитт. Ранее журналистам агентства было отказано в доступе в Овальный кабинет и на президентский борт из-за нежелания редакции использовать название Залив Америки вместо Мексиканского после инициированного Трампом переименования.

https://ria.ru/20250312/tramp-2004442783.html

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в мире, сша, дональд трамп