https://ria.ru/20250312/bayden-2004623238.html

Миграционная служба США обвинила Байдена в подделке отчетов

Миграционная служба США обвинила Байдена в подделке отчетов - РИА Новости, 12.03.2025

Миграционная служба США обвинила Байдена в подделке отчетов

Администрация экс-президента США Джо Байдена намеренно завышала в отчетах число задержанных нелегальных мигрантов, в то время как в действительности десятки... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T21:20:00+03:00

2025-03-12T21:20:00+03:00

2025-03-12T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация экс-президента США Джо Байдена намеренно завышала в отчетах число задержанных нелегальных мигрантов, в то время как в действительности десятки тысяч пойманных нелегалов были отпущены после оформления документов, сообщил новый исполняющий обязанности директора иммиграционной службы США Тодд Лайонс. "Мы обнаружили десятки тысяч случаев, которые были зарегистрированы как задержания, хотя на самом деле это были нелегальные иммигранты, которых просто оформили и отпустили... Предыдущая администрация учитывала эти задержания, хотя никаких мер по обеспечению иммиграционного контроля не принималось", - приводит слова Лайонса издание Washington Times. По его словам, более двух третей арестов, проведенных службой в 2024 году, были просто "театром правоприменения", после чего нелегальные иммигранты быстро возвращались на улицы. Отмечается, что это делалось, чтобы завысить число задержаний в отчетах.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003146957.html

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в мире, сша, джо байден