https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

Почему в России перестали покупать автомобили

Почему в России перестали покупать автомобили - РИА Новости, 12.03.2025

Почему в России перестали покупать автомобили

Автомобильный рынок страны ушел в жесткое пике. В феврале продажи новых легковых автомобилей рухнули на четверть. Даже в январе показатели были относительно... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:52:00+03:00

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Автомобильный рынок страны ушел в жесткое пике. В феврале продажи новых легковых автомобилей рухнули на четверть. Даже в январе показатели были относительно приличные, хотя традиционно это самый провальный по году месяц из-за длинных новогодних праздников. А в феврале ситуация обычно нормализируется. Но не на этот раз.В дилерских центрах скопились нераспроданные складские запасы на несколько месяцев. Конечно, автосалоны всегда делают запас машин для продажи, но обычно на один-два месяца. Сейчас машин скопилось в два раза больше. А покупателей, наоборот, стало на четверть меньше.Участники рынка не ждут чуда и больше склоны верить в сценарий падения продаж новых машин в течение всего года. Споры ведутся скорее вокруг того, насколько сильным будет это падение. Многие эксперты ожидают, что февральский провал на 25% окажется пророческим и с такими же цифрами авторынок закончит весь 2025 год. В худшем варианте падение будет еще страшнее: до 40%.Пока лучший вариант — снижение продаж на 10-15% по году, и это стало бы большим достижением. В таком сценарии предполагается, что после провального первого полугодия наступит более удачное второе, когда автомобили снова начнут покупать. А подстегнуть россиян к этому могут несколько факторов, которые ни от дилерских центров, ни от автопроизводителей, по сути, не зависят. Для этого нужно, чтобы Центробанк хотя бы летом начал снижать ключевую ставку, причем активно, что удешевило бы кредиты. Доступные автомобильные кредиты — отличный драйвер продаж во все времена. В хорошие монетарные времена каждый второй автомобиль покупается именно на заемные средства. Но сегодня автокредит стал неподъемным, потому что годовая ставка начинается от 24% и выше.При сумме кредита, например, в три миллиона рублей на семь лет с процентной ставкой 24% заемщику придется выплатить банку двойную сумму — более шести миллионов (переплата в три миллиона рублей). И ежемесячный платеж немаленький: 74 тысячи рублей. При вдвое меньшей ставке (12%) платеж был бы значительно комфортней — 53 тысячи рублей, переплата также была бы вдвое меньше — лишь 1,5 миллиона рублей.Ко всему прочему автомобили с каждым годом не дешевеют, а дорожают: во-первых, вслед за инфляцией (9,5% в прошлом году), во-вторых — вслед за обновлением моделей. Автомобили нового года выпуска всегда стоят дороже машин предыдущего. В-третьих, цены растут из-за резко увеличенного с октября 2024 года утилизационного сбора. Более того, с 1 января 2025 года этот сбор снова вырос. И — плохая новость для автомобилистов — этот утилизационный сбор на ввезенные в Россию автомобили по закону будет теперь индексироваться постоянно вплоть до 2030 года.В итоге на автомобиль объемом двигателя до двух литров утильсбор составляет более 667 тысяч рублей, на машины с двигателем от трех до 3,5 литра — 2,153 миллиона рублей. Эти расходы производители и импортеры прямиком перекладывают на покупателей. Собственно, еще в октябре машины значительно подорожали, в том числе отечественные Lada и китайские бренды. Поэтому падение спроса началось еще тогда. Если февраль окажется самым плохим месяцем в 2025 году, то это будет наилучшим подарком для всего рынка. Но по показателям лишь двух месяцев тяжело судить о том, каким будет весь год, тем более в такое быстро меняющееся время.Уникальный провал февральских продаж новых легковых машин можно объяснить еще и геополитическими новостями о сближении США и России. На этом фоне информационное поле моментально запестрило заголовками о возвращении тех или иных западных брендов, в том числе автомобильных западных. И это могло вселить в часть потенциальных покупателей машин уверенность, что стоит только подождать немного — и скоро вернутся на прежних условиях VW, GM, Toyota, Hyundai и другие автоконцерны, санкции снимут, а автомобильный рынок России снова заживет как раньше. Однако как раньше уже точно не будет. И утилизационный сбор призван защитить не только экологию, но и отечественный автомобильный рынок от импорта, причем импорта любого.Интересно, что если действительно снять все ограничения на рынке, не только санкционные западные, но и наш собственный утильсбор, то начнется массовый приток иномарок в Россию. И это может оказаться опасным, как очереди и давка в первый "Макдоналдс" в Москве на Пушкинской площади. Если очереди в автосалоны еще можно будет пережить, то вот "АвтоВАЗ" и китайцы, только-только приступившие в этом году к сборке некоторых моделей в России или собирающиеся начать производство на нашей территории, пережить этот апокалипсис из иномарок не смогут. Причем до 2022-го многие иностранные концерны не завозили свои машины к нам, а их производства размещены у нас. Но вернуться на свои прежние заводы смогут немногие. Да и зачем им это делать, если можно будет безболезненно импортировать?При этом китайские автоконцерны разобидятся, и вновь заманить их собирать свои машины на нашей территории будет в разы тяжелее, чем сейчас. "АвтоВАЗ" вообще не факт, что выживет, так как стимула у Renault возвращаться и помогать ему тоже никакого не будет.Утильсбор, конечно, сильно бьет по карману россиян и явно по автомобильному рынку, особенно в сочетании с исторически дорогими для современной России кредитами. Но, с другой стороны, он же защищает отечественный автомобильный рынок (причем в рамках ВТО) от желающих просто ввозить и продавать здесь машины без каких-либо инвестиций внутри России.Более того, "броня" в виде утильсбора поможет сохранить "АвтоВАЗ" как само явление и символ отечественного автопрома. Это даст ему передышку и надежду на коллаборацию с доступными иностранными комплектующими и технологиями, чтобы сократить технологическое отставание. С этой точки зрения России катастрофически важен приход не самих автоконцернов, а именно производителей комплектующих. Наконец, китайские автоконцерны, видя, как правительство России защищает автомобильный рынок от импорта, начнут активнее и масштабнее вкладывать свои деньги в наше производство и подтягивать своих же производителей комплектующих или делать СП с российскими партнерами.Этот вектор направления развития авторынка власти, судя по всему, пока менять не собираются. Поэтому трансформация рынка продолжится в этом году, и так получается, что в не очень простых экономических условиях. Если ситуация выйдет из-под контроля, то, возможно, власти решат поддержать авторынок, как это делалось раньше, — например, через госпрограммы льготного кредитования. Многое будет зависеть от того, как будет замедляться инфляция и когда ЦБ начнет смягчать свою политику. Во второй половине года на это есть надежда. Но вероятен и риск, что кредиты останутся такими дорогими вплоть до 2026 года.

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https://ria.ru/20250101/utilsbor-1992200538.html

https://ria.ru/20250305/roskongress-2003090397.html

https://ria.ru/20250227/avtoprom-2001997799.html

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