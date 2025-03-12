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Минпромторг не получал механизмов по техосмотру при продаже б/у авто - РИА Новости, 12.03.2025
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20:23 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/avto-2004616253.html
Минпромторг не получал механизмов по техосмотру при продаже б/у авто
Минпромторг не получал механизмов по техосмотру при продаже б/у авто - РИА Новости, 12.03.2025
Минпромторг не получал механизмов по техосмотру при продаже б/у авто
Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T20:23:00+03:00
2025-03-12T20:23:00+03:00
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива может прорабатываться дилерами, сообщили РИА Новости в министерстве. Ранее в среду издание "Газета.ru" со ссылкой на генерального директора ГК "Рольф" Светлану Виноградову написало, что рабочая группа Минпромторга России разрабатывает проект закона, который обяжет физлиц проверять автомобили перед продажей у официальных дилеров и на станциях техобслуживания. По словам Виноградовой, в законопроекте должно быть закреплено обязательство дилера, в случае продажи автомобиля им же, проводить проверку. "Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали", - ответили в министерстве на вопрос о том, существует ли такая инициатива на сегодняшний день.
https://ria.ru/20250227/tekhosmotr-2001843411.html
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авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг не получал механизмов по техосмотру при продаже б/у авто

Минпромторг не получал механизмов для введения техосмотра при продаже б/у авто

© Fotolia / ZinkevychПродажа машины
Продажа машины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Fotolia / Zinkevych
Продажа машины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минпромторг России не получал на рассмотрение конкретных механизмов для введения обязательного техосмотра при продаже автомобилей с пробегом, такая инициатива может прорабатываться дилерами, сообщили РИА Новости в министерстве.
Ранее в среду издание "Газета.ru" со ссылкой на генерального директора ГК "Рольф" Светлану Виноградову написало, что рабочая группа Минпромторга России разрабатывает проект закона, который обяжет физлиц проверять автомобили перед продажей у официальных дилеров и на станциях техобслуживания. По словам Виноградовой, в законопроекте должно быть закреплено обязательство дилера, в случае продажи автомобиля им же, проводить проверку.
"Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг России не поступали", - ответили в министерстве на вопрос о том, существует ли такая инициатива на сегодняшний день.
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