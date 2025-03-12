https://ria.ru/20250312/artek-2004577565.html

Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"

Более ста абхазских школьников отправились в "Артек" - РИА Новости, 12.03.2025

Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"

Более 100 абхазских школьников отправились в лагерь "Артек", сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:18:00+03:00

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СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Более 100 абхазских школьников отправились в лагерь "Артек", сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия. Отмечается, что квота для Абхазии была увеличена втрое в рамках договоренности с министерством просвещения РФ. До границы детей доставят школьные автобусы, подаренные республике Россией. "Артек" — это награда за достижения для абхазских школьников", - приводит агентство слова и.о. министра просвещения Абхазии Инала Габлии. По его словам, квоты республики во все детские центры России увеличены в три раза. "Мы сможем на каждую смену отправлять лучших детей, самых активных", - сказал Габлия. Он уточнил, что учебный процесс не пострадает, и дети будут ходить в школу "Артека". За весь прошлый год Абхазия отправила в "Артек" около 100 человек.

https://ria.ru/20250211/putin-1998597292.html

https://ria.ru/20250222/abkhaziya-2000992815.html

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абхазия, россия, артек, sputnik абхазия, республика крым