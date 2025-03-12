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Более ста абхазских школьников отправились в "Артек" - РИА Новости, 12.03.2025
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17:18 12.03.2025 (обновлено: 17:21 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/artek-2004577565.html
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек" - РИА Новости, 12.03.2025
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"
Более 100 абхазских школьников отправились в лагерь "Артек", сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:18:00+03:00
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СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Более 100 абхазских школьников отправились в лагерь "Артек", сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия. Отмечается, что квота для Абхазии была увеличена втрое в рамках договоренности с министерством просвещения РФ. До границы детей доставят школьные автобусы, подаренные республике Россией. "Артек" — это награда за достижения для абхазских школьников", - приводит агентство слова и.о. министра просвещения Абхазии Инала Габлии. По его словам, квоты республики во все детские центры России увеличены в три раза. "Мы сможем на каждую смену отправлять лучших детей, самых активных", - сказал Габлия. Он уточнил, что учебный процесс не пострадает, и дети будут ходить в школу "Артека". За весь прошлый год Абхазия отправила в "Артек" около 100 человек.
https://ria.ru/20250211/putin-1998597292.html
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абхазия, россия, артек, sputnik абхазия, республика крым
Абхазия, Россия, Артек, Sputnik Абхазия, Республика Крым
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"

Более ста абхазских школьников отправились в лагерь "Артек" в Крыму

© SputnikАбхазские школьники отправились в лагерь "Артек"
Абхазские школьники отправились в лагерь Артек - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Sputnik
Абхазские школьники отправились в лагерь "Артек"
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СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Более 100 абхазских школьников отправились в лагерь "Артек", сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия.
Отмечается, что квота для Абхазии была увеличена втрое в рамках договоренности с министерством просвещения РФ. До границы детей доставят школьные автобусы, подаренные республике Россией.
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"Артек" — это награда за достижения для абхазских школьников", - приводит агентство слова и.о. министра просвещения Абхазии Инала Габлии.
По его словам, квоты республики во все детские центры России увеличены в три раза. "Мы сможем на каждую смену отправлять лучших детей, самых активных", - сказал Габлия. Он уточнил, что учебный процесс не пострадает, и дети будут ходить в школу "Артека".
За весь прошлый год Абхазия отправила в "Артек" около 100 человек.
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АбхазияРоссияАртекSputnik АбхазияРеспублика Крым
 
 
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