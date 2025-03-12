https://ria.ru/20250312/artek-2004577565.html
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек" - РИА Новости, 12.03.2025
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"
Более 100 абхазских школьников отправились в лагерь "Артек", сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:18:00+03:00
2025-03-12T17:18:00+03:00
2025-03-12T17:21:00+03:00
абхазия
россия
артек
sputnik абхазия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004578686_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_a951e011f4f364191b8444b887d1c659.jpg
СУХУМ, 12 мар – РИА Новости. Более 100 абхазских школьников отправились в лагерь "Артек", сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия. Отмечается, что квота для Абхазии была увеличена втрое в рамках договоренности с министерством просвещения РФ. До границы детей доставят школьные автобусы, подаренные республике Россией. "Артек" — это награда за достижения для абхазских школьников", - приводит агентство слова и.о. министра просвещения Абхазии Инала Габлии. По его словам, квоты республики во все детские центры России увеличены в три раза. "Мы сможем на каждую смену отправлять лучших детей, самых активных", - сказал Габлия. Он уточнил, что учебный процесс не пострадает, и дети будут ходить в школу "Артека". За весь прошлый год Абхазия отправила в "Артек" около 100 человек.
https://ria.ru/20250211/putin-1998597292.html
https://ria.ru/20250222/abkhaziya-2000992815.html
абхазия
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004578686_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_1509812145c1c89dfa5892e280b151a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, артек, sputnik абхазия, республика крым
Абхазия, Россия, Артек, Sputnik Абхазия, Республика Крым
Более ста абхазских школьников отправились в "Артек"
Более ста абхазских школьников отправились в лагерь "Артек" в Крыму