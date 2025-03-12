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Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 12.03.2025
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13:34 12.03.2025 (обновлено: 13:45 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/arest-2004513927.html
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 12.03.2025
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга до 17 мая продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении... РИА Новости, 12.03.2025
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2025-03-12T13:45:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
россия
свердловский областной суд
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга до 17 мая продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба инстанции. "Смирнову Николаю Борисовичу продлен срок содержания под стражей до 17 мая включительно", – говорится в сообщении. Ранее Ленинский районный суд столицы Урала отправил Смирнова в СИЗО до 17 марта, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ходе заседания 24 января экс-министр рассказывал, что после ухода с должности ему предложили стать советником директора строительной компании "Брусника". Обжаловать свой арест в Свердловском областном суде бывшему чиновнику не удалось. Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html
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екатеринбург, свердловская область, россия, свердловский областной суд, общество
Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Свердловский областной суд, Общество
Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке

Свердловскому экс-министру энергетики продлили арест до мая по делу о взятке

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкБывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге
Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
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Бывший глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на заседании суда в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга до 17 мая продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба инстанции.
"Смирнову Николаю Борисовичу продлен срок содержания под стражей до 17 мая включительно", – говорится в сообщении.
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10 марта, 11:28
Ранее Ленинский районный суд столицы Урала отправил Смирнова в СИЗО до 17 марта, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ходе заседания 24 января экс-министр рассказывал, что после ухода с должности ему предложили стать советником директора строительной компании "Брусника". Обжаловать свой арест в Свердловском областном суде бывшему чиновнику не удалось.
Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу.
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ЕкатеринбургСвердловская областьРоссияСвердловский областной судОбщество
 
 
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