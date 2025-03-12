https://ria.ru/20250312/arest-2004513927.html

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 12.03.2025

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ продлили арест по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга до 17 мая продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:34:00+03:00

2025-03-12T13:34:00+03:00

2025-03-12T13:45:00+03:00

екатеринбург

свердловская область

россия

свердловский областной суд

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995329384_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_02768883d8d329da0066fdff463068d1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга до 17 мая продлил арест бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба инстанции. "Смирнову Николаю Борисовичу продлен срок содержания под стражей до 17 мая включительно", – говорится в сообщении. Ранее Ленинский районный суд столицы Урала отправил Смирнова в СИЗО до 17 марта, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В ходе заседания 24 января экс-министр рассказывал, что после ухода с должности ему предложили стать советником директора строительной компании "Брусника". Обжаловать свой арест в Свердловском областном суде бывшему чиновнику не удалось. Смирнов покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, 13 января в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20250310/brjansk-2004046594.html

https://ria.ru/20250310/nikiforov-2004113365.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, свердловская область, россия, свердловский областной суд, общество