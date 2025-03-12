Аракчи подтвердил получение послания от Трампа
Аракчи подтвердил получение им через ОАЭ послания от Трампа
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил получение им послания президента США Дональда Трампа, переданное дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем в ходе его официального визита в Тегеран.
Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа.
"Сегодня вечером я принял дипломатического советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша и помимо диалога о двусторонних отношениях и региональных вопросах также получил письмо от президента США" - написал министр в своем аккаунте в Instagram*.
В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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