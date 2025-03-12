https://ria.ru/20250312/arakchi-2004639450.html

Аракчи подтвердил получение послания от Трампа

Аракчи подтвердил получение послания от Трампа - РИА Новости, 12.03.2025

Аракчи подтвердил получение послания от Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил получение им послания президента США Дональда Трампа, переданное дипломатическим советником президента ОАЭ РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:35:00+03:00

2025-03-12T23:35:00+03:00

2025-03-12T23:36:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил получение им послания президента США Дональда Трампа, переданное дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем в ходе его официального визита в Тегеран. Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа. "Сегодня вечером я принял дипломатического советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша и помимо диалога о двусторонних отношениях и региональных вопросах также получил письмо от президента США" - написал министр в своем аккаунте в Instagram*.В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России

https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html

https://ria.ru/20250312/peregovory-2004432239.html

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