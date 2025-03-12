Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье
Кондратьев: с потеплением на берег Анапы начались новые выбросы нефтепродуктов
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramШторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне.
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"С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.