Рейтинг@Mail.ru
Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 12.03.2025 (обновлено: 15:26 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/anapa-2004547293.html
Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье
Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье - РИА Новости, 12.03.2025
Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:25:00+03:00
2025-03-12T15:26:00+03:00
происшествия
анапа
севастополь
черное море
вениамин кондратьев
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994467106_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_db50de1bbd410f8e26d9d5227036c4e8.jpg
КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне. "С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250312/anapa-2004535007.html
анапа
севастополь
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994467106_2:0:959:718_1920x0_80_0_0_5b246f1430799858af423ff1d2c7960a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, севастополь, черное море, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Севастополь, Черное море, Вениамин Кондратьев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье

Кондратьев: с потеплением на берег Анапы начались новые выбросы нефтепродуктов

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramШторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне.
«
"С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Анапе более 1,7 тысячи человек ликвидируют последствия выбросов мазута
Вчера, 14:36
 
ПроисшествияАнапаСевастопольЧерное мореВениамин КондратьевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала