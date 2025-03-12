https://ria.ru/20250312/anapa-2004547293.html

Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье

Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье - РИА Новости, 12.03.2025

Потепление в Анапе привело к новым выбросам нефтепродуктов на побережье

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:25:00+03:00

2025-03-12T15:25:00+03:00

2025-03-12T15:26:00+03:00

происшествия

анапа

севастополь

черное море

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне. "С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250312/anapa-2004535007.html

анапа

севастополь

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, севастополь, черное море, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе